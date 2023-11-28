Google с 1 декабря будет удалять неактивные учетные записи — Finance.ua

Google с 1 декабря будет удалять неактивные учетные записи
Компания Alphabet Google, согласно своей обновленной политике, с 1 декабря начнет удалять учетные записи, которые не использовались по крайней мере два года.
Об этом сообщает Bloomberg.
Согласно новым правилам, которые Google объявил еще в мае 2023 года, начиная с 1 декабря аккаунты, которые не использовались по крайней мере два года, могут быть удалены.
Владельцы учетных записей, которые могут быть удалены, сначала получат несколько уведомлений от Google на электронную почту, связанную с этой учетной записью, и на почту для восстановления.
Отмечается, что самый простой способ поддерживать активность своего аккаунта Google (и таким образом предотвратить его удаление) — входить по крайней мере раз в два года.
Кроме того, Google сочтет аккаунт активным, если пользователь будет отправлять или открывать электронные письма, будет пользоваться поисковой системой Google и просматривать видео YouTube при входе в аккаунт. Подписки, настроенные через вашу учетную запись Google, включая профили сторонних приложений и публикаций, также могут учитываться как активность.
Также для сохранения содержимого Google Фото требуется специальный вход. Как ранее было объявлено Google, содержимое Фото также может быть удалено через два года бездействия — это означает, что следует время от времени открывать приложение, чтобы изображения не попадали в мусорник.
Добавляется, что обновление неактивной учетной записи коснется только личных аккаунтов Google, которые не использовались в течение двух или более лет. В компании подчеркивают, что это не повлияет на аккаунты организаций, например школ или компаний.
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