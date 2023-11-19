Google заплатила $8 млрд Samsung, чтобы Google Play использовалась по умолчанию — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google заплатила $8 млрд Samsung, чтобы Google Play использовалась по умолчанию

Фондовый рынок
27
Google заплатила $8 млрд Samsung, чтобы Google Play использовалась по умолчанию
Google заплатила $8 млрд Samsung, чтобы Google Play использовалась по умолчанию
В рамках продолжающегося в Сан-Франциско суда между Google и Epic Games юрист Epic представил соглашение Google с Samsung на сумму $8 млрд в качестве примера сделок, которые Google заключила четыре года назад с производителями смартфонов на операционной системе Android.
Об этом сообщает Bloomberg.
Эти соглашения предусматривали установку на смартфоны поисковой системы, голосового помощника и магазина приложений Google по умолчанию.
Особое внимание Epic уделяет отношениям Google с Samsung. Epic стремится доказать, что Google пыталась предотвратить экспансию Samsung Galaxy App Store, которая могла бы стать альтернативой Google Play.
Читайте также
Для этого Google предложила Samsung $200 млн за четыре года, чтобы южнокорейский производитель отказался от установки на своих смартфонах собственного магазина программ Samsung Galaxy Store с собственной платежной системой.
Это предложение не было принято, но уже в следующем году Google подписала с Samsung три соглашения, обязавшись выплатить $8 млрд в течение четырех лет.
Google отрицает обвинения Epic и утверждает, что ее политика и соглашения с разработчиками и производителями устройств были законными.
По материалам:
speka.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.