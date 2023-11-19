Google заплатила $8 млрд Samsung, чтобы Google Play использовалась по умолчанию — Finance.ua

Google заплатила $8 млрд Samsung, чтобы Google Play использовалась по умолчанию Сегодня 03:45 — Фондовый рынок

Google заплатила $8 млрд Samsung, чтобы Google Play использовалась по умолчанию

В рамках продолжающегося в Сан-Франциско суда между Google и Epic Games юрист Epic представил соглашение Google с Samsung на сумму $8 млрд в качестве примера сделок, которые Google заключила четыре года назад с производителями смартфонов на операционной системе Android.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эти соглашения предусматривали установку на смартфоны поисковой системы, голосового помощника и магазина приложений Google по умолчанию.

Особое внимание Epic уделяет отношениям Google с Samsung. Epic стремится доказать, что Google пыталась предотвратить экспансию Samsung Galaxy App Store, которая могла бы стать альтернативой Google Play.

Читайте также Google Chrome слишком медленный на iPhone. 5 способов ускорить процесс

Для этого Google предложила Samsung $200 млн за четыре года, чтобы южнокорейский производитель отказался от установки на своих смартфонах собственного магазина программ Samsung Galaxy Store с собственной платежной системой.

Это предложение не было принято, но уже в следующем году Google подписала с Samsung три соглашения, обязавшись выплатить $8 млрд в течение четырех лет.

Google отрицает обвинения Epic и утверждает, что ее политика и соглашения с разработчиками и производителями устройств были законными.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.