Google заплатила $8 млрд Samsung, чтобы Google Play использовалась по умолчанию — Finance.ua

Google заплатила $8 млрд Samsung, чтобы Google Play использовалась по умолчанию
В рамках продолжающегося в Сан-Франциско суда между Google и Epic Games юрист Epic представил соглашение Google с Samsung на сумму $8 млрд в качестве примера сделок, которые Google заключила четыре года назад с производителями смартфонов на операционной системе Android.
Об этом сообщает Bloomberg.
Эти соглашения предусматривали установку на смартфоны поисковой системы, голосового помощника и магазина приложений Google по умолчанию.
Особое внимание Epic уделяет отношениям Google с Samsung. Epic стремится доказать, что Google пыталась предотвратить экспансию Samsung Galaxy App Store, которая могла бы стать альтернативой Google Play.
Для этого Google предложила Samsung $200 млн за четыре года, чтобы южнокорейский производитель отказался от установки на своих смартфонах собственного магазина программ Samsung Galaxy Store с собственной платежной системой.
Это предложение не было принято, но уже в следующем году Google подписала с Samsung три соглашения, обязавшись выплатить $8 млрд в течение четырех лет.
Google отрицает обвинения Epic и утверждает, что ее политика и соглашения с разработчиками и производителями устройств были законными.
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