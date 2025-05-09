Как украинцы в апреле переносили мобильные номера к другим операторам — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как украинцы в апреле переносили мобильные номера к другим операторам

Фондовый рынок
18
Как украинцы в апреле переносили мобильные номера к другим операторам
Как украинцы в апреле переносили мобильные номера к другим операторам
За шесть лет функционирования услуги переноса мобильных номеров на другие операторы MNP (Mobile Number Portability) в Украине более миллиона абонентов сменили оператора, не меняя номер телефона. Только в апреле этого года эту возможность использовали более 27 тысяч человек.
Об этом свидетельствует статистика Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЭК).
По данным НКЭК, спрос на услугу MNP ежегодно растет. Если в 2022 году перенесли номер 71 тысяча абонентов, то в 2024-м это количество выросло в пять раз — более 340 тысяч. Однако количество абонентов, воспользовавшихся услугой MNP в апреле этого года, уменьшилось на 15% по сравнению с мартом, когда их было более 32 тысяч.
Лидером по количеству принятых номеров в апреле снова стал lifecell: к нему перешли 16169 абонентов.
В общей сложности с января по апрель 2025 года около 70% MNP-абонентов сделали свой выбор в пользу этого оператора.
Как украинцы в апреле переносили мобильные номера к другим операторам
Украинцы могут сменить оператора, сохраняя свой номер двумя способами:
  • через онлайн-заявку на сайте оператора;
  • в фирменных магазинах оператора.
Процедура переноса не влияет на сервисы, привязанные к номеру, например банковские карты или соцсети, а сам процесс занимает всего три шага:
  1. Подача заявки на перенос номера.
  2. Заключение договора и получение новой SIM-карты.
  3. Использование услуг нового оператора со своим старым номером.
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems