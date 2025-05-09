Как украинцы в апреле переносили мобильные номера к другим операторам — Finance.ua

Как украинцы в апреле переносили мобильные номера к другим операторам Сегодня 16:22 — Фондовый рынок

Как украинцы в апреле переносили мобильные номера к другим операторам

За шесть лет функционирования услуги переноса мобильных номеров на другие операторы MNP (Mobile Number Portability) в Украине более миллиона абонентов сменили оператора, не меняя номер телефона. Только в апреле этого года эту возможность использовали более 27 тысяч человек.

Об этом свидетельствует статистика Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в области электронных коммуникаций (НКЭК).

По данным НКЭК, спрос на услугу MNP ежегодно растет. Если в 2022 году перенесли номер 71 тысяча абонентов, то в 2024-м это количество выросло в пять раз — более 340 тысяч. Однако количество абонентов, воспользовавшихся услугой MNP в апреле этого года, уменьшилось на 15% по сравнению с мартом, когда их было более 32 тысяч.

Лидером по количеству принятых номеров в апреле снова стал lifecell: к нему перешли 16169 абонентов.

В общей сложности с января по апрель 2025 года около 70% MNP-абонентов сделали свой выбор в пользу этого оператора.

Украинцы могут сменить оператора, сохраняя свой номер двумя способами:

через онлайн-заявку на сайте оператора;

в фирменных магазинах оператора.

Процедура переноса не влияет на сервисы, привязанные к номеру, например банковские карты или соцсети, а сам процесс занимает всего три шага:

Подача заявки на перенос номера. Заключение договора и получение новой SIM-карты. Использование услуг нового оператора со своим старым номером.

Діло По материалам:

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