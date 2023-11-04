Google Chrome слишком медленный на iPhone. 5 способов ускорить процесс — Finance.ua

Google Chrome слишком медленный на iPhone. 5 способов ускорить процесс Сегодня 03:35 — Фондовый рынок

Вы обнаружили, что Chrome на вашем iPhone работает слишком медленно? Это может быть очень неприятно, если при попытке загрузить веб-сайт или использовать функции поиска браузер не отвечает. Но не беспокойтесь — есть несколько способов ускорить работу браузера и вернуть его в нормальное русло.

Как улучшить мобильный интернет Chrome на iPhone

Веб-сайты сохраняют данные о предыдущих посещениях в кэше телефона, который предназначен для ускорения загрузки часто посещаемых страниц. Это может быть полезно, но если в телефоне накапливается слишком много кэша, это может замедлить общую производительность Chrome и других программ, работающих в фоновом режиме. И вы получите медленный интернет на вашем телефоне.

Чтобы удалить эти данные, зайдите в приложение «Настройки» на главном экране, выбирает Safari, нажмите «Очистить историю» и подтверждаете выбор, нажав «Очистить». Для освобождения ресурсов памяти также попробуйте очистить все неиспользуемые плагины. Это поможет убедиться, что ни один из них не вызывает ненужных задержек и не замедляет процессы, которым нужно больше памяти, чем другим, которые работают в фоновом режиме.

Кажется очевидным, но это очень важный шаг — всякий раз, когда вы открываете приложение, оно работает в фоновом режиме, занимая ценные ресурсы вашего устройства, что может замедлить работу других приложений, например Chrome, если они будут перегружены операциями одновременно.

Чтобы этого не произошло, зайдите в Диспетчер задач (на iPhone 8+) или дважды нажмите клавишу home (на предыдущих моделях) и проверьте, какие приложения активно работают в данный момент; закройте те, которые вам больше не нужны, проведя по экрану влево, а затем снова откройте Chrome для повышения производительности.

Обновление программного обеспечения позволяет организовать оптимальную работу устройства. Часто устаревшие приложения могут давать сбои или неожиданно выходить из строя из-за проблем совместимости с регулярно выходящими новыми версиями iOS. Обновление помогает исправить ошибки в предыдущих версиях, вызывающих замедление загрузки веб-страниц и т. д. Поэтому следите за тем, чтобы и сама iOS, и сторонние приложения, например Chrome, всегда были обновлены. Используйте Google Public DNS. Настройка параметров DNS вручную может показаться на первый взгляд сложной, но на самом деле все очень просто:

введите в поиск Spotlight «settings» и откройте Network settings;

выберите Wi-Fi сеть, подключенную в данный момент, затем нажмите Advanced и Configure DNS;

измените существующие значения по умолчанию для протоколов IPV4/IPV6 (в зависимости от того, что есть);

введите адреса Google Public DNS в соответствии со следующими инструкциями;

сохраните сделанные изменения перед выходом из окна.

Эта настройка позволит быстрее направлять трафик через серверы google play.

5. ERestrict Background Data Usage (Ограничение использования фоновых данных)

Включение этой функции для определенных приложений/сервисов в каждом сеансе позволит использовать только ограниченное количество данных. Это означает, что такие задачи, как загрузка больших файлов, не будут негативно влиять на общую скорость, обеспечивая доступ, необходимый для повседневной работы.

itechua По материалам:

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