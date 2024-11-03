Google разрабатывает ИИ для управления компьютерами — Finance.ua
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Google разрабатывает ИИ для управления компьютерами

Технологии&Авто
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Google разрабатывает ИИ для управления компьютерами
Google разрабатывает ИИ для управления компьютерами
Компания Google разрабатывает новую версию искусственного интеллекта, которая сможет управлять компьютером.
Об этом пишет The Information.
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Ее можно будет использовать для исследования и совершения покупок.
Сообщается, что презентация продукта под названием Project Jarvis запланирована на декабрь этого года вместе с выпуском своей флагманской модели большого языка Gemini. Подобную технологию также разрабатывает Microsoft, отмечает издание.
Компания Anthropic и Google пытаются создать такую ​​ИИ-модель, которая взаимодействует непосредственно с компьютером или браузером человека.
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На сегодняшний день Anthropic опережает в этом вопросе Google. Последняя модель искусственного интеллекта Claude 3.5 Sonnet компании Anthropic, представленная на прошлой неделе, получила новую функцию, позволяющую управлять компьютером, глядя на экран.
Это позволяет Claude использовать ваш компьютер, как это делал бы человек — глядя на экран, нажимать кнопки, кликать и вводить текст.
Новая функция работает через API. Anthropic предупреждает, что использование компьютера все еще экспериментальное и может допускать ошибки.
По материалам:
dev.ua
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