Google Photos будет показывать, когда фото отредактировали с помощью искусственного интеллекта — Finance.ua

Google Photos будет показывать, когда фото отредактировали с помощью искусственного интеллекта Сегодня 06:26 — Технологии&Авто

Google Photos будет показывать, когда фото отредактировали с помощью искусственного интеллекта

Google объявил, что, начиная со следующей недели, в Google Photos появится отметка, которая будет указывать на редактирование фото с помощью искусственного интеллекта.

Об этом говорится в блоге Джона Фишера, директора по инженерии Google Photos.

Фотографии, отредактированные инструментами типа Magic Editor, Magic Eraser и Zoom Enhance, уже содержат метаданные, основанные на технических стандартах от Международного совета по прессе и телекоммуникациям (IPTC).

Эти данные показывают, что фото было отредактировано с помощью генеративного ИИ. Теперь эта информация будет видна рядом с другими данными, такими как название файла, местоположение и статус резервного копирования.

Раздел AI info можно найти в деталях изображения в Google Photos как на вебверсии, так и в приложении. Отметки не будут ограничиваться только генеративным ИИ. Google также будет указывать, когда фото содержит элементы из нескольких различных изображений, например, при использовании функций Best Take и Add Me на Pixel.

Фишер отметил, что эта работа еще не завершена и компания будет продолжать собирать отзывы и оценивать дополнительные решения, чтобы добавить больше прозрачности относительно редактирования ИИ. До этого времени метаданные, прикрепленные к инструментам ИИ от Google, были практически невидимы для конечных пользователей.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.