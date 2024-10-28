Google Photos будет показывать, когда фото отредактировали с помощью искусственного интеллекта — Finance.ua
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Google Photos будет показывать, когда фото отредактировали с помощью искусственного интеллекта

Технологии&Авто
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Google Photos будет показывать, когда фото отредактировали с помощью искусственного интеллекта
Google Photos будет показывать, когда фото отредактировали с помощью искусственного интеллекта
Google объявил, что, начиная со следующей недели, в Google Photos появится отметка, которая будет указывать на редактирование фото с помощью искусственного интеллекта.
Об этом говорится в блоге Джона Фишера, директора по инженерии Google Photos.
Фотографии, отредактированные инструментами типа Magic Editor, Magic Eraser и Zoom Enhance, уже содержат метаданные, основанные на технических стандартах от Международного совета по прессе и телекоммуникациям (IPTC).
Эти данные показывают, что фото было отредактировано с помощью генеративного ИИ. Теперь эта информация будет видна рядом с другими данными, такими как название файла, местоположение и статус резервного копирования.
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Раздел AI info можно найти в деталях изображения в Google Photos как на вебверсии, так и в приложении. Отметки не будут ограничиваться только генеративным ИИ. Google также будет указывать, когда фото содержит элементы из нескольких различных изображений, например, при использовании функций Best Take и Add Me на Pixel.
Фишер отметил, что эта работа еще не завершена и компания будет продолжать собирать отзывы и оценивать дополнительные решения, чтобы добавить больше прозрачности относительно редактирования ИИ. До этого времени метаданные, прикрепленные к инструментам ИИ от Google, были практически невидимы для конечных пользователей.
По материалам:
pravdatutnews.com
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