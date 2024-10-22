Google Messages вводит новую функцию для скрытия данных профиля — Finance.ua

Google Messages вводит новую функцию для скрытия данных профиля
В Google Messages появилась новая функция, позволяющая пользователям контролировать, кто видит информацию в их профиле. Теперь можно выбрать, делиться ли данными со всеми, только с контактами или ни с кем.
Настройки доступны в меню профиля, Google выпустил подробное руководство по использованию этой функции. Пока она доступна в бета-версии, но вскоре станет доступной всем.
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С этим обновлением Google Messages делает большой шаг к функциональности полномасштабных мессенджеров, предоставляя пользователям больше контроля над своей конфиденциальностью и личными данными.
Кроме этого, Google тестирует новую функцию «Быстрый просмотр», призванную упростить доступ к рецептам в результатах поиска. Она позволяет просматривать полные рецепты без необходимости прокручивать длинные сайты с рекламой и излишним контентом.
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