Google планирует инвестировать 25 млн евро, чтобы научить европейцев пользоваться ИИ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google планирует инвестировать 25 млн евро, чтобы научить европейцев пользоваться ИИ

Технологии&Авто
11
Google планирует инвестировать 25 млн евро, чтобы научить европейцев пользоваться ИИ
Google планирует инвестировать 25 млн евро, чтобы научить европейцев пользоваться ИИ
Google хочет обучать пользователей из стран Европы использованию искусственного интеллекта. Для этого компания планирует инвестировать 25 млн евро в программы обучения.
Об этом пишет Reuters.
В Google заявили, что использовать программу и подать заявки могут социальные предприятия и некоммерческие организации, которые смогут привлечь аудиторию тех, кому будет действительно полезно.
Читайте также
Компания также планирует провести серию обучений для поддержки компаний, использующих ИИ для масштабирования своего бизнеса. Google также расширила бесплатные онлайн-курсы по ИИ до 18 языков.
«Исследования показывают, что преимущества искусственного интеллекта могут усугубить существующее неравенство, особенно в сфере экономической безопасности и занятости. Новая программа поможет людям по всей Европе развивать свои знания, навыки и уверенность в сфере ИИ, гарантируя, что никто не останется позади», — подчеркнул исполнительный директор центра общественного влияния Адриан Браун, управляющий некоммерческой программой вместе с Google.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • В Евросоюзе планируют использовать искусственный интеллект для биометрического наблюдения в целях национальной безопасности и обороны. Они пошли на некоторые компромиссы, чтобы добиться финального согласия.
  • В Брюсселе достигли соглашения по Акту об искусственном интеллекте. Он станет первым механизмом обязательного регулирования этой сферы в мире. Согласно проекту, будущий Акт об ИИ в некоторых сферах будет запрещать или ограничивать применение этой технологии.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.