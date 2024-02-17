Google планирует инвестировать 25 млн евро, чтобы научить европейцев пользоваться ИИ — Finance.ua

Google планирует инвестировать 25 млн евро, чтобы научить европейцев пользоваться ИИ Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

Google планирует инвестировать 25 млн евро, чтобы научить европейцев пользоваться ИИ

Google хочет обучать пользователей из стран Европы использованию искусственного интеллекта. Для этого компания планирует инвестировать 25 млн евро в программы обучения.

Об этом пишет Reuters.

В Google заявили, что использовать программу и подать заявки могут социальные предприятия и некоммерческие организации, которые смогут привлечь аудиторию тех, кому будет действительно полезно.

Компания также планирует провести серию обучений для поддержки компаний, использующих ИИ для масштабирования своего бизнеса. Google также расширила бесплатные онлайн-курсы по ИИ до 18 языков.

«Исследования показывают, что преимущества искусственного интеллекта могут усугубить существующее неравенство, особенно в сфере экономической безопасности и занятости. Новая программа поможет людям по всей Европе развивать свои знания, навыки и уверенность в сфере ИИ, гарантируя, что никто не останется позади», — подчеркнул исполнительный директор центра общественного влияния Адриан Браун, управляющий некоммерческой программой вместе с Google.

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Справка Finance.ua:

В Евросоюзе планируют использовать искусственный интеллект для биометрического наблюдения в целях национальной безопасности и обороны. Они пошли на некоторые компромиссы, чтобы добиться финального согласия.

В Брюсселе достигли соглашения по Акту об искусственном интеллекте. Он станет первым механизмом обязательного регулирования этой сферы в мире. Согласно проекту, будущий Акт об ИИ в некоторых сферах будет запрещать или ограничивать применение этой технологии.



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