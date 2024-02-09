Тим Кук подтвердил, что в iOS 18 будет сделан большой упор на ИИ — Finance.ua

Тим Кук подтвердил, что в iOS 18 будет сделан большой упор на ИИ
Генеральный директор Apple Тим Кук прокомментировал стремление компании развивать искусственный интеллект. Он заявил, что Apple инвестирует в искусственный интеллект «огромное» количество времени и усилий, а подробности будут раскрыты позже в этом году, пишет icases.
По мере того, как мы смотрим вперед, мы продолжаем инвестировать в эти и другие технологии, которые будут формировать будущее. Это включает искусственный интеллект, где мы продолжаем тратить огромное количество времени и усилий, и мы рады поделиться подробностями нашей текущей работы в этом пространстве в конце этого года.
По слухам, грядущая iOS 18 может стать величайшим обновлением программного обеспечения в истории Apple с несколькими функциями искусственного интеллекта.
По слухам, Apple работает над технологией генеративного ИИ для улучшения Siri, приложения «Сообщения»
и т. д. ИИ может быть интегрирован в операционную систему, Apple Music, Pages, Xcode и другие приложения.
Apple планирует внедрить в Siri крупномасштабные языковые модели, чтобы Siri могла автоматизировать сложные задачи, что приведет к более глубокой интеграции между Siri и приложением Shortcuts.
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