Google Photos обновляет совместные альбомы: добавлен раздел Updates для отслеживания активности — Finance.ua

Google Photos обновляет совместные альбомы: добавлен раздел Updates для отслеживания активности
Сервис Google Photos упрощает отслеживание активности в совместных альбомах благодаря новому разделу Updates. В этом разделе можно увидеть уведомления об изменениях в совместных альбомах и обновлениях в беседах в Google Photos.
Об этом пишет The Verge.
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Раздел Updates можно найти, нажав на значок колокольчика, заменившего кнопку Sharing (иконка с двумя людьми).
Обновления показываются в хронологическом порядке, позволяя пересматривать активность за «сегодня, вчера, на этой неделе, в этом месяце, в прошлом месяце и раньше».
«Мы стремимся упростить просмотр последней активности с помощью интерфейса, который делает альбомы, группы и беседы более доступными», — объясняет Google Photos.
Google также отмечает, что доступ к совместным альбомам теперь можно получить через новый раздел Collections.
Новая страница Updates уже вводится в приложениях Google Photos для Android и iOS. На полное развертывание обновления в некоторых регионах может потребоваться несколько недель.
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