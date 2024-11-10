Google Photos обновляет совместные альбомы: добавлен раздел Updates для отслеживания активности — Finance.ua

Google Photos обновляет совместные альбомы: добавлен раздел Updates для отслеживания активности Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Google Photos обновляет совместные альбомы: добавлен раздел Updates для отслеживания активности

Сервис Google Photos упрощает отслеживание активности в совместных альбомах благодаря новому разделу Updates. В этом разделе можно увидеть уведомления об изменениях в совместных альбомах и обновлениях в беседах в Google Photos.

Об этом пишет The Verge.

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Раздел Updates можно найти, нажав на значок колокольчика, заменившего кнопку Sharing (иконка с двумя людьми).

Обновления показываются в хронологическом порядке, позволяя пересматривать активность за «сегодня, вчера, на этой неделе, в этом месяце, в прошлом месяце и раньше».

«Мы стремимся упростить просмотр последней активности с помощью интерфейса, который делает альбомы, группы и беседы более доступными», — объясняет Google Photos.

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Google также отмечает, что доступ к совместным альбомам теперь можно получить через новый раздел Collections.

Новая страница Updates уже вводится в приложениях Google Photos для Android и iOS. На полное развертывание обновления в некоторых регионах может потребоваться несколько недель.

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