Google Lens запустил функцию поиска по видео и голосу — Finance.ua

Google Lens запустил функцию поиска по видео и голосу Сегодня 03:25 — Технологии&Авто

Google Lens запустил функцию поиска по видео и голосу

Google Lens предлагает поиск не только по изображению, но и по видео и голосу. Для новых функций достаточно просто открыть камеру в поисковом окне и дополнительно надиктовать, что видите в это время.

Опция доступна в Search Labs на Android и iOS — но только на английском языке. Также теперь доступна возможность задать вопрос голосом, когда вы делаете фотографию с помощью Google Lens.

Читайте также Google работает над новой моделью ИИ, которая сможет думать как человек

Достаточно просто навести камеру и при удержании кнопки спросить, что придет в голову. Голосовой ввод для Google Lens теперь доступен во всем мире в приложении Google для Android и iOS, но только для запросов на английском языке.

Также Google обещает упростить покупки с помощью Google Lens. После новых обновлений Lens не только найдет визуально похожие товары, но и отображает ключевую информацию о продукте, который вы ищете, в частности отзывы, информацию о ценах в разных розничных магазинах и местах покупки.

Читайте также ИИ Gemini от Google теперь может делать заметки во время видеозвонков в Meet

В комментарии для издания The Verge вице-президент Google по разработке Раджан Пател пояснил, что Google Lens рассматривает видео как серию кадров и использует подобные методы компьютерного зрения, как и в случае с изображениями.

Однако здесь дополнительно привлекают искусственный интеллект Gemini, который анализирует именно последовательность кадров и ответы, имеющиеся в интернете.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.