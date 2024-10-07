Google Lens запустил функцию поиска по видео и голосу — Finance.ua
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Google Lens запустил функцию поиска по видео и голосу

Технологии&Авто
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Google Lens запустил функцию поиска по видео и голосу
Google Lens запустил функцию поиска по видео и голосу
Google Lens предлагает поиск не только по изображению, но и по видео и голосу. Для новых функций достаточно просто открыть камеру в поисковом окне и дополнительно надиктовать, что видите в это время.
Опция доступна в Search Labs на Android и iOS — но только на английском языке. Также теперь доступна возможность задать вопрос голосом, когда вы делаете фотографию с помощью Google Lens.
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Достаточно просто навести камеру и при удержании кнопки спросить, что придет в голову. Голосовой ввод для Google Lens теперь доступен во всем мире в приложении Google для Android и iOS, но только для запросов на английском языке.
Также Google обещает упростить покупки с помощью Google Lens. После новых обновлений Lens не только найдет визуально похожие товары, но и отображает ключевую информацию о продукте, который вы ищете, в частности отзывы, информацию о ценах в разных розничных магазинах и местах покупки.
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В комментарии для издания The Verge вице-президент Google по разработке Раджан Пател пояснил, что Google Lens рассматривает видео как серию кадров и использует подобные методы компьютерного зрения, как и в случае с изображениями.
Однако здесь дополнительно привлекают искусственный интеллект Gemini, который анализирует именно последовательность кадров и ответы, имеющиеся в интернете.
По материалам:
УНН
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