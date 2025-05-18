Google и Elementl Power будут разрабатывать ядерные реакторы для питания дата-центров — Finance.ua
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Google и Elementl Power будут разрабатывать ядерные реакторы для питания дата-центров

Технологии&Авто
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Google и Elementl Power будут разрабатывать ядерные реакторы для питания дата-центров
Google и Elementl Power будут разрабатывать ядерные реакторы для питания дата-центров
Google и разработчик ядерных объектов Elementl Power объявили о сотрудничестве по созданию трех площадок для передовых ядерных реакторов.
Об этом пишет TechCrunch.
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Технологический гигант активно ищет источники энергии, поскольку растущие потребности в электроэнергии для его центров обработки данных, вызванные амбициями в области искусственного интеллекта, становятся все больше.
Только в этом году Google планирует инвестировать $75 млрд в расширение мощностей своих центров обработки данных.
В рамках нового соглашения Google обязуется обеспечить не менее 600 мегаватт генерационной мощности на каждой из трех площадок.
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Elementl отметил, что реакторы будут подключены к электросети с возможностью «коммерческого отбора», что позволяет Google напрямую покупать электроэнергию.
Elementl до этого времени работал непублично. У команды есть опыт в ядерной отрасли, хотя еще не разработала ни одной электростанции. Компанию основала Breakwater North, а поддержку оказывает Energy Impact Partners.
Elementl применяет «технологически нейтральный» подход, то есть еще не определился, с какой компанией, разрабатывающей малые модульные реакторы (SMR), будет сотрудничать для реализации проектов.
Среди возможных партнеров Kairos Power выглядит вероятным лидером, учитывая его действующее соглашение с Google.
По материалам:
Forbes.ua
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