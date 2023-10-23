Google будет производить смартфоны в Индии — Finance.ua

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Google будет производить смартфоны в Индии

Технологии&Авто
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Google будет производить смартфоны в Индии
Google будет производить смартфоны в Индии
Компания Google планирует начать сборку своей линейки смартфонов Pixel в Индии.
Об этом заявил старший вице-президент Google по устройствам и услугам Рик Остерлог, передает TechCrunch.
По его словам, фирма будет выпускать в Индии свои новые устройства Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Поставки индийской партии аппаратов начнутся в 2024 году.
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«Мы сотрудничаем с международными и отечественными партнерами, чтобы производить смартфоны Pixel на местном уровне. Это первый шаг к расширению нашего производства здесь, чтобы удовлетворить местные потребности в устройствах Pixel, и, что еще более важно, это огромный шаг вперед в преданности Google Индии», — сказал Остерлог на мероприятии компании.
Как отмечает TechCrunch, Индия как самая большая по количеству населения страна является ключевым зарубежным рынком для американской Google. В то же время обязательства техногиганта по производству смартфонов являются еще одной победой правительства премьер-министра Индии Нарендры Моди, который успешно привлек многие крупные компании к расширению своего бизнеса в стране.
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«Производство мобильных устройств было практически незначительным [в Индии] девять лет назад. Видение нашего премьер-министра Make-in-India и Digital India было переведено в реальные действия, и сегодня мы имеем около 44 млрд долларов в производстве мобильных телефонов, а экспорт мобильных телефонов составляет 11 млрд долларов. Это создает огромную занятость», — высказался министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнау.
По материалам:
Діло
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