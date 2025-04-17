Google больше не использует поисковые домены для отдельных стран: что это значит — Finance.ua

Google больше не использует поисковые домены для отдельных стран: что это значит Сегодня 23:46 — Технологии&Авто

Google больше не использует поисковые домены для отдельных стран: что это значит

Поисковых доменов для каждой страны больше не существует.

Об этом сообщает Engadget.

Google объявил, что компания больше не будет использовать домены верхнего уровня с кодом страны для поиска. Все службы поиска будут работать на URL-адресе google.com, а локальные результаты будут предоставляться автоматически. К примеру, это означает, что пользователи в Великобритании больше не будут видеть google.co.uk в адресной строке своего браузера.

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URL-адреса Google с расширениями доменов для определенной страны теперь будут перенаправлены на основной адрес google.com.

Google начал использовать информацию о местоположении для автоматического предоставления результатов поиска на основе географического положения в 2017 году. С этим изменением было неважно, ввел ли пользователь запрос в URL-адрес местного кода страны или в google.com.

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Преимущественно пользователь всегда видит версию результатов для места, где он физически находится, а обновление, похоже, завершает это первоначальное действие, прекращая действие этих ccTLD. Хотя это обновление изменит то, что люди видят в адресной строке браузера, оно не повлияет на поисковую работу, а также не изменит то, как компания обрабатывает запросы в соответствии с национальным законодательством.

К слову, соучредитель Google Сергей Брин требует ввести 60-часовую рабочую неделю и ежедневное присутствие в офисе. Соучредитель Google сообщил, что сотрудники, работающие над искусственным интеллектом, должны проводить в офисе не менее 60 часов в неделю (при норме 40) и быть там каждый будний день.

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