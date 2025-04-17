Google больше не использует поисковые домены для отдельных стран: что это значит — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Google больше не использует поисковые домены для отдельных стран: что это значит

Технологии&Авто
33
Google больше не использует поисковые домены для отдельных стран: что это значит
Google больше не использует поисковые домены для отдельных стран: что это значит
Поисковых доменов для каждой страны больше не существует.
Об этом сообщает Engadget.
Google объявил, что компания больше не будет использовать домены верхнего уровня с кодом страны для поиска. Все службы поиска будут работать на URL-адресе google.com, а локальные результаты будут предоставляться автоматически. К примеру, это означает, что пользователи в Великобритании больше не будут видеть google.co.uk в адресной строке своего браузера.
Читайте также
URL-адреса Google с расширениями доменов для определенной страны теперь будут перенаправлены на основной адрес google.com.
Google начал использовать информацию о местоположении для автоматического предоставления результатов поиска на основе географического положения в 2017 году. С этим изменением было неважно, ввел ли пользователь запрос в URL-адрес местного кода страны или в google.com.
Читайте также
Преимущественно пользователь всегда видит версию результатов для места, где он физически находится, а обновление, похоже, завершает это первоначальное действие, прекращая действие этих ccTLD. Хотя это обновление изменит то, что люди видят в адресной строке браузера, оно не повлияет на поисковую работу, а также не изменит то, как компания обрабатывает запросы в соответствии с национальным законодательством.
К слову, соучредитель Google Сергей Брин требует ввести 60-часовую рабочую неделю и ежедневное присутствие в офисе. Соучредитель Google сообщил, что сотрудники, работающие над искусственным интеллектом, должны проводить в офисе не менее 60 часов в неделю (при норме 40) и быть там каждый будний день.
По материалам:
Главком
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems