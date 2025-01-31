Goldman Sachs уходит с рынка россии — Finance.ua

Goldman Sachs уходит с рынка россии
Одна из ведущих инвестиционных компаний мира Goldman Sachs получила разрешение от президента россии владимира путина на продажу своего бизнеса в стране.
Об этом пишет Bloomberg 31 января.
Новым владельцем российского подразделения Goldman Sachs станет Balchug Capital, компания Давида Амаряна. По данным российского «Интерфакса», его фамилия уже фигурировала в нескольких сделках по выкупу активов иностранных компаний, покидающих российский рынок.
Сумма сделки не раскрывается.
Goldman Sachs Group вела свою деятельность в россии с января 2009 года. Банк специализировался на обслуживании корпоративных клиентов Goldman Sachs и не работал с физическими лицами. В рейтинге российского «Интерфакс» по итогам девяти месяцев 2024 года он занимал 230 место по размеру активов среди российских банков.
После начала российского вторжения в Украину Goldman Sachs первым среди гигантов Уолл-Стрит объявил о выходе из россии. Банк переместил часть своих сотрудников из москвы в Дубай.
К концу 2021 года кредитный риск компании в россии составлял $650 млн, большинство из которых были связаны с негосударственными контрагентами или заемщиками.
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