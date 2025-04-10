Goldman Sachs снизил прогнозы роста ВВП Китая на 0,5% — Finance.ua

Goldman Sachs снизил прогнозы роста ВВП Китая на 0,5% Сегодня 20:20 — Мир

Goldman Sachs снизил прогнозы роста ВВП Китая на 0,5%

Один из крупнейших инвестиционных банков мира американский Goldman Sachs снизил свои прогнозы роста ВВП Китая с учетом негативного влияния тарифов до 4% в 2025 году и 3,5% в 2026 году с предыдущих прогнозов в 4,5% и 4,0% соответственно.

Об этом сообщает Reuters

В то же время этот пересмотр может быть обновлен, поскольку его оценки основываются на предыдущих ставках американских тарифов на китайский импорт в размере 104% и 84% пошлин Китая на товары из США, тогда как в среду президент Дональд Трамп объявил о повышении таможенных ставок для Китая до 125%.

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Пекин, как ожидается, ответит новыми пошлинами и другими мерами против американских производителей.

В прошлом месяце правительство Китая отчиталось о росте экономики страны в 2024 году на 5% и оставило целевой показатель роста национального ВВП на текущий ров на том же уровне — около 5%.

125% таможенных тарифов против китайского импорта из-за его действий в ответ на шаги США. Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что введение им широких тарифов против торговых партнеров Америки откладывается на 90 дней. В то же время он заявил, что Соединенные Штаты вводят таможенных тарифов против китайского импорта из-за его действий в ответ на шаги США.

Укрінформ По материалам:

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