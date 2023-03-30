Годовые контракты истекают в апреле: какими будут тарифы на газ с 1 мая — Finance.ua

Годовые контракты истекают в апреле: какими будут тарифы на газ с 1 мая
Годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля включительно. Однако с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится.
Об этом пишет ГазПравда.
Тарифы на газ в апреле
Как и в марте, газ в рамках годового предложения в апреле предлагают 9 поставщиков. Цены у них колеблются от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.
У пяти поставщиков кубометр газа стоит менее 8 гривен. Цена еще в четырех — от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
В настоящее время около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн. за кубометр.
Почему тарифы не изменятся
Несмотря на то, что действующие годовые контракты на поставку газа бытовым потребителям, действующие с 1 мая 2022 года, заканчиваются уже вскоре — 30 апреля, с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится. Для подавляющего большинства потребителей — клиентов Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» — топливо и дальше будет стоить по 7,96 грн за кубометр.
Ведь в Украине продолжает действовать мораторий на повышение стоимости тарифов для населения на отдельные виды коммунальных услуг. Речь идет, в частности, о поставках тепловой энергии, горячей воды и газа. Эти услуги не смогут подорожать во время военного положения и полгода после его окончания.
Справка Finance.ua:
- повышения тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет. Такое решение приняло правительство на заседании 24 марта. Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться на нынешнем уровне как минимум до 1 мая 2023 года;
- Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.
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