Годовые контракты истекают в апреле: какими будут тарифы на газ с 1 мая — Finance.ua
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Годовые контракты истекают в апреле: какими будут тарифы на газ с 1 мая

Личные финансы
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Годовые контракты истекают в апреле: какими будут тарифы на газ с 1 мая
Годовые контракты истекают в апреле: какими будут тарифы на газ с 1 мая
Годовые предложения газоснабжающих компаний рассчитаны до 30 апреля включительно. Однако с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится.
Об этом пишет ГазПравда.

Тарифы на газ в апреле

Как и в марте, газ в рамках годового предложения в апреле предлагают 9 поставщиков. Цены у них колеблются от 7,70 до 9,99 грн за кубометр.
У пяти поставщиков кубометр газа стоит менее 8 гривен. Цена еще в четырех — от 8,20 до 9,99 грн за кубометр.
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В настоящее время около 98% украинских бытовых потребителей газа являются клиентами Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины». Они получают газ по гарантированной цене 7,96 грн. за кубометр.
Инфографика: ГазПравда
Инфографика: ГазПравда

Почему тарифы не изменятся

Несмотря на то, что действующие годовые контракты на поставку газа бытовым потребителям, действующие с 1 мая 2022 года, заканчиваются уже вскоре — 30 апреля, с 1 мая 2023 года стоимость газа для населения не изменится. Для подавляющего большинства потребителей — клиентов Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины» — топливо и дальше будет стоить по 7,96 грн за кубометр.
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Ведь в Украине продолжает действовать мораторий на повышение стоимости тарифов для населения на отдельные виды коммунальных услуг. Речь идет, в частности, о поставках тепловой энергии, горячей воды и газа. Эти услуги не смогут подорожать во время военного положения и полгода после его окончания.

Справка Finance.ua:

  • повышения тарифов на электроэнергию с 1 апреля не будет. Такое решение приняло правительство на заседании 24 марта. Тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей будут сохраняться на нынешнем уровне как минимум до 1 мая 2023 года;
  • Нацкомиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг заявила, что средние расходы домохозяйств на воду и водоотвод после запланированного на 2023 год повышения тарифов увеличатся на 60 грн.
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По материалам:
Finance.ua
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