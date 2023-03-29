Как снять и передать показатели многотарифного счетчика — Finance.ua

Как снять и передать показатели многотарифного счетчика Сегодня 14:03 — Личные финансы

Счетчики электроэнергии бывают разных видов и если не приходит контроллер для снятия показаний, потребителям необходимо самостоятельно передавать показания прибора в облэнерго, как правило, либо в конце, либо в начале каждого месяца.

Многотарифные счетчики электроэнергии помогают сэкономить средства на оплате счетов за электроэнергию, фиксируя потребленные киловатт по двум или трем временным зонам.

Двухтарифный счетчик отображает данные по текущему времени, дате, количеству потребленной электроэнергии в целом, и по «ночному» и «дневному» тарифу отдельно.

Показания, на базе которых формируется счет за потребленную электроэнергию, потребителю необходимо фиксировать отдельно по каждой зоне — и «день», и «ночь».

Если установлен двухтарифный счетчик, потребление электроэнергии происходит в двух зонах:

с 7:00 до 23:00 — «день»;

с 23:00 до 7:00 — «ночь»;

Для снятия показаний необходимо определить на панели обозначения «день» и «ночь», которые в зависимости от компании-производителя счетчика обозначают следующим образом:

NiK: «день» — «Т11» («Т1»), «ночь» — «Т12» («Т2»);

GAMA: «день» — «1.5.8.1», «ночь» — «1.5.8.2»;

СТК: «день» — «Е1», «ночь» — «Е2».

Эти индексы выводятся на экран счетчика поочередно.

Снятие показаний счетчика:

для переключения значения нажать кнопку «Ввод»;

переключить табло на тариф «день» (Т11), посмотреть и записать показатели;

переключить табло на тариф «Ночь» (Т12), посмотреть и записать показатели.

При снятии показаний счетчика необходимо писать только цифры до запятой (черного цвета), указывающие на целые киловатт-часы. Цифры после запятой и нули писать не нужно.

Среднесуточный показатель фиксировать не нужно — его рассчитает поставщик услуг с учетом соответствующих коэффициентов.

Принцип учета электроэнергии по двухтарифному счетчику и экономия

расчет по коэффициенту 1 — с 7:00 до 23:00; абонент оплачивает полный тариф;

коэффициент 0,5 — действует с 23:00 до 7:00, абонент уплачивает «половину» тарифа.

Домохозяйства могут передать показания счетчика электроэнергии следующими способами:

через сайт оператора системы распределения (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

или другим способом, предусмотренным ОСР.

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Апостроф По материалам:

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