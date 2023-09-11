GM отзывает более 10 тысяч зарядных устройств для модели Chevrolet Bolt — Finance.ua

GM отзывает более 10 тысяч зарядных устройств для модели Chevrolet Bolt
Владение электромобилем может принести болезненный опыт, связанный с зарядкой. Однако именно физическая безопасность самой зарядки должна быть на самом высоком уровне. Поэтому General Motors в настоящее время отзывает более 10 000 зарядных кабелей, которые при определенных обстоятельствах могут ударить током пользователей.
Зарядные кабели, о которых идет речь, поставляются поставщиком GM Webasto Charging Systems. В частности, это зарядные устройства третьего поколения с номером детали 24 044 913, и они являются частью пакета, поставляемого с некоторыми автомобилями Bolt EUV 2022 и 2023 годов.
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По словам GM, проблема действительно не в самом шнуре или программном обеспечении, а в их комбинации.
Очевидно, что программное обеспечение несовместимо с аппаратным обеспечением, и если кто-то отключает зарядное устройство, оно может не отключиться. Как правило, потеря заземляющего соединения останавливает заряд, но в этом случае этого не происходит.
General Motors утверждает, что если устройство может ударить током, то заряд будет слабым и кратковременным.
В общей сложности GM произвела 10 825 потенциально нарушенных автомобилей, и 9 423 из них находятся в США. Автопроизводитель говорит, что ему не известно о каких-либо инцидентах, связанных с этой проблемой. В рамках отзыва дилеры проверят зарядный шнур и при необходимости заменят его.
Примечательно, что автомобили, выпущенные после 22 сентября 2023 года, не имеют такой проблемы.
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