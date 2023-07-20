Рассекречен недорогой спортивный кроссовер Chevrolet для молодежи (фото) — Finance.ua
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Рассекречен недорогой спортивный кроссовер Chevrolet для молодежи (фото)

Технологии&Авто
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Рассекречен недорогой спортивный кроссовер Chevrolet для молодежи (фото)
Рассекречен недорогой спортивный кроссовер Chevrolet для молодежи (фото)
Появилась новая информация о кроссовере Chevrolet Equinox четвертого поколения. В линейке недорогой модели появится заряженная молодежная версия RS. Первые ее фото были опубликованы сайтом Carscoops.
Главное отличие Chevrolet Equinox RS от стандартной модели — под капотом. Компактный кроссовер получит 2,0-литровую 231-сильную турбочетверку и 9-ступенчатую автоматическую КПП. Время разгона до 100 км/ч не сообщается, но известно, что максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.
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На фото видно, что версия RS отличается от стандартного Chevrolet Equinox 2024 радиаторной решеткой, черным лакированным декором и рейлингами для багажника на крыше. Кроме того, кроссовер получил 19-дюймовые легкосплавные диски вместо 17-дюймовых в базовой версии.

Размеры Chevrolet Equinox RS:

  • длина — 4653 мм;
  • ширина — 1902 мм;
  • высота — 1710 мм;
  • колесная база — 2730 мм.
Рассекречен недорогой спортивный кроссовер Chevrolet для молодежи (фото)
Новый Chevrolet Equinox 2024 будет выпускаться в Китае, Канаде и Мексике. Примечательно, что параллельно с ним поступит в производство доступный электромобиль Chevrolet Equinox EV, не имеющий ничего общего с бензиновым тезкой.
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По материалам:
Фокус
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