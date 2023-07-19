Bugatti представили наручные часы в стиле гиперкара Chiron за миллион долларов — Finance.ua

Bugatti представили наручные часы в стиле гиперкара Chiron за миллион долларов
Компания Jacob&Co. представила наручные часы в стиле Bugatti Chiron. Стоимость Bugatti Chiron Tourbillon Tourbillon Molsheim Edition составляет 1 млн долларов. Об этом сообщили на сайте Carbuzz.
Часы получили необычный дизайн с драгоценными камнями в цветах французского флага. На циферблате есть миниатюрная версия знаменитого двигателя W16. Они имитируют ход поршней настоящего мотора.
Часы Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition посвящены небольшому городку Мольсайм в восточном регионе Франции. Там была основана компания Bugatti.
Аксессуар украшен 148 синими сапфирами, 45 белыми бриллиантами и 149 рубинами. Циферблат украшен сапфировыми и рубиновыми часовыми отметинами, а минутная шкала полностью состоит из бриллиантов.
Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition состоит из 578 компонентов. Часы водонепроницаемы и могут работать на глубине до 30 метров.
Интересно то, что приобрести часы могут только владельцы гиперкара Bugatti Chiron. Он будет выпущен ограниченным тиражом всего в несколько экземпляров.
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