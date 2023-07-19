Bugatti представили наручные часы в стиле гиперкара Chiron за миллион долларов — Finance.ua

Bugatti представили наручные часы в стиле гиперкара Chiron за миллион долларов 19.07.2023, 00:33 — Технологии&Авто

Bugatti представили наручные часы в стиле гиперкара Chiron за миллион долларов

Компания Jacob&Co. представила наручные часы в стиле Bugatti Chiron. Стоимость Bugatti Chiron Tourbillon Tourbillon Molsheim Edition составляет 1 млн долларов. Об этом сообщили на сайте Carbuzz.

Часы получили необычный дизайн с драгоценными камнями в цветах французского флага. На циферблате есть миниатюрная версия знаменитого двигателя W16. Они имитируют ход поршней настоящего мотора.

Часы Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition посвящены небольшому городку Мольсайм в восточном регионе Франции. Там была основана компания Bugatti.

Читайте также Уникальный гиперкар Bugatti стал самым дорогим новым автомобилем в мире (фото)

Аксессуар украшен 148 синими сапфирами, 45 белыми бриллиантами и 149 рубинами. Циферблат украшен сапфировыми и рубиновыми часовыми отметинами, а минутная шкала полностью состоит из бриллиантов.

Bugatti Chiron Tourbillon Molsheim Edition состоит из 578 компонентов. Часы водонепроницаемы и могут работать на глубине до 30 метров.

Интересно то, что приобрести часы могут только владельцы гиперкара Bugatti Chiron. Он будет выпущен ограниченным тиражом всего в несколько экземпляров.

Где бы вы ни находились, не забывайте заботиться о своей безопасности во время путешествий на авто. На Finance.ua мы помогаем людям оформлять Зеленую карту быстро и удобно. Все, что вам нужно — доступ в интернет.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.