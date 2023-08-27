Представлен новый Chevrolet Captiva 2024 (фото) — Finance.ua
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Представлен новый Chevrolet Captiva 2024 (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый Chevrolet Captiva 2024 (фото)
Представлен новый Chevrolet Captiva 2024 (фото), Фото: General Motors
В Мексике представлен новый Chevrolet Captiva 2024. Доступный семейный кроссовер прошел фейслифтинг и поступает в продажу на местном рынке по цене от 486 400 до 549 400 песо ($28 700−33 400).
Об этом сообщается на сайте концерна General Motors.
Кроссовер Chevrolet Captiva второго поколения выпускается с 2018 года и предлагается в странах Азии и Америки. Для удешевления его производство было перенесено в Китай (там он известен как Baojun 530). Обновленную модель узнают по измененной решетке радиатора и переднему бамперу. «Двухэтажные» светодиодные фары.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
В салоне появились виртуальный приборный щиток и большой 10,4-дюймовый тачскрин портретного формата. По-прежнему доступны версии на 5 и 7 мест, к тому же USB-порты теперь предусмотрены на всех трех рядах сидений.
Базовая комплектация Chevrolet Captiva 2024 расширена и теперь включает в себя 6 подушек безопасности, парктроник и камеру заднего вида. В топовой версии Premier салон украшен перфорированной кожей, есть безключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, панорамная крыша и камеры кругового обзора.
Фото: General Motors
Фото: General Motors
Новый Chevrolet Captiva оснащен 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 147 л.с. В паре с ним работает бесступенчатый вариатор, а привод у кроссовера — исключительно передний.
По материалам:
Фокус
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