Glovo запускает новые функции — Finance.ua

Glovo запускает новые функции Сегодня 15:44 — Фондовый рынок

Glovo запускает новые функции

Компания Glovo вводит новые функции для пользователей в Украине. Теперь в приложении можно добавлять друзей, обмениваться рекомендациями и создавать персональные списки любимых заказов.

Об этом Glovo сообщила finance.ua.

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Что это дает

Новые функции помогут пользователям узнавать о новых заведениях, ориентируясь на опыт друзей.

Кроме того, функцию Picks («Избранное») пользователи могут использовать не только чтобы лайкать знакомые рестораны, но и чтобы добавлять в списки то, что хотят попробовать в ближайшее время, или повторить заказ, не тратя время на поиски заведения в приложении.

Picks становится новым способом для пользователей удобно хранить и упорядочивать полюбившиеся рестораны.

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Списки позволяют группировать заведения под любую возможность, например «Лучшие обеды в офис», «Ужин с друзьями», «Настоящая итальянская пицца» или вокруг любого другого события, блюда или места, и использовать списки, чтобы сэкономить время при заказе.

Справка Finance.ua:

В Украине Glovo начал работу в октябре 2018 года и представлен в 39 городах. Просмотреть подробный перечень городов можно по ссылке.

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