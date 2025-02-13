Glovo запускает новые функции — Finance.ua

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Glovo запускает новые функции

Фондовый рынок
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Glovo запускает новые функции
Glovo запускает новые функции
Компания Glovo вводит новые функции для пользователей в Украине. Теперь в приложении можно добавлять друзей, обмениваться рекомендациями и создавать персональные списки любимых заказов.
Об этом Glovo сообщила finance.ua.
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Что это дает
Новые функции помогут пользователям узнавать о новых заведениях, ориентируясь на опыт друзей.
Кроме того, функцию Picks («Избранное») пользователи могут использовать не только чтобы лайкать знакомые рестораны, но и чтобы добавлять в списки то, что хотят попробовать в ближайшее время, или повторить заказ, не тратя время на поиски заведения в приложении.
Picks становится новым способом для пользователей удобно хранить и упорядочивать полюбившиеся рестораны.
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Списки позволяют группировать заведения под любую возможность, например «Лучшие обеды в офис», «Ужин с друзьями», «Настоящая итальянская пицца» или вокруг любого другого события, блюда или места, и использовать списки, чтобы сэкономить время при заказе.
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Справка Finance.ua:

  • В Украине Glovo начал работу в октябре 2018 года и представлен в 39 городах. Просмотреть подробный перечень городов можно по ссылке.
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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