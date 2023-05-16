«Glovo для курьеров»: компания вводит новую программу в Украине — Finance.ua

«Glovo для курьеров»: компания вводит новую программу в Украине Сегодня 17:34 — Личные финансы

«Glovo для курьеров»: компания вводит новую программу в Украине

Компания Glovo вводит в Украине программу «Glovo для курьеров», которая способствует новым стандартам социальных прав для курьеров.



Как говорят в компании, эта программа подразумевает справедливый доход, повышение уровня защищенности, открытый диалог с курьерами и возможности для развития.

Справедливый доход. Для определения размера оплаты за час будут привлекаться независимые эксперты из WageIndicator. Кроме того, курьеры будут иметь дополнительные бонусы за количество доставок, что позволит им взять паузу для отдыха.

360° защищенности. Компания будет проводить тренинги по безопасности дорожного движения, контраварийному вождению и медицинской помощи для курьеров в крупных городах. Активных курьеров компания обеспечит более широкой медицинской страховкой, в частности предоставит доступ к телемедицине и другим бонусам для физического и ментального здоровья. Также самые активные курьеры смогут получить помощь — 10 тыс. грн на детские товары — по случаю рождения ребенка.

Читайте также Сколько зарабатывают курьеры Glovo

Равенство. Курьеры смогут пожаловаться на дискриминацию и подать апелляцию в случае несправедливой блокировки. Glovo начинает регулярные фокус-группы для получения обратной связи от курьеров относительно их опыта доставки, чтобы иметь возможность его совершенствовать.



Развитие. Glovo предоставит свободный доступ к цифровой платформе G-learning для всех зарегистрированных курьеров, где они могут пройти 20 онлайн-курсов по маркетингу, ІТ, управлению бизнесом и другим отраслям. Этот пункт должен повысить профессиональные навыки курьеров и способствовать их карьерному росту. На платформе зарегистрировались и прошли обучение более 4 тыс. курьеров из разных стран.

Справка Finance.ua:

Glovo уже внедрила «Glovo для курьеров» в 17 странах.

К концу 2023 г. компания планирует запустить программу во всех 25 странах, где представлена, чтобы охватить около 80 тыс. курьеров по всему миру.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.