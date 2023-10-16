В Glovo рассказали, сколько инвестировали в Украину за пять лет — Finance.ua

В Glovo рассказали, сколько инвестировали в Украину за пять лет Сегодня 18:30 — Фондовый рынок

В Glovo рассказали, сколько инвестировали в Украину за пять лет

С момента выхода на рынок в октябре 2018 года компания Glovo инвестировала 85 млн евро в Украину и уплатила более 20 млн евро налогов в государственный бюджет.

Об этом сообщил соучредитель Glovo Саша Мишо.

«Украинский рынок стратегически важный для Glovo. Сейчас он четвертый по объему бизнеса среди 25 стран присутствия сервиса. Мы вложили уже более 85 млн евро в Украину и продолжаем инвестировать», — рассказывает Саша Мишо.

В настоящее время Glovo работает в 37 городах с более чем 8 тыс. партнеров.

Среднее количество заказов на 1 пользователя в приложении Glovo выросло за последние 12 месяцев на 56% и составляет 10,3 заказа в год, что уже больше, чем было до полномасштабного вторжения.

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