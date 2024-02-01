Фонд Притулы и Glovo собирают средства на рюкзаки для военных медиков — Finance.ua

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Фонд Притулы и Glovo собирают средства на рюкзаки для военных медиков

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Фонд Притулы и Glovo собирают средства на рюкзаки для военных медиков
Фонд Притулы и Glovo собирают средства на рюкзаки для военных медиков
Компания Glovo вместе с Благотворительным фондом Сергея Притулы начала первую совместную инициативу — сбор на укомплектованные медицинские рюкзаки. Стоимость одного такого рюкзака составляет 48 724 гривен.
Все медицинские рюкзаки сшиты из качественных материалов и собраны по протоколу M.A.R.C.H.
В состав рюкзака входят носилки, турникеты, бинты и бандажи разных видов, ножницы, шприцы, шина, глазные щитки, назофарингеальные трубки, тактическая повязка, армированный скотч, маркер, карточка раненого, декомпрессионные иглы, шейный воротничок, катетер, марлевые салфетки и т. д.

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Все эти средства необходимы боевому медику, чтобы иметь возможность эффективно оказывать помощь раненым на передовой.

Как принять участие в собрании

С 1 по 11 февраля пользователи приложения могут заказать специальные блюда со скидкой от ресторанов-партнеров, а 10 гривен с каждого заказа будут перечислены на сбор.
Для сбора средств Glovo создал бабл на главном экране, в котором собрал партнерские заведения, присоединившиеся к инициативе.
Заказать благотворительные блюда и помочь собрать средства могут пользователи приложения в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Ивано-Франковске, Борисполе, Броварах, Чернигове, Черкассах, Черновцах, Ирпене, Ровно, Полтаве и Виннице.
К сбору присоединились ресторанные сети Pizza Day, «Сушиа», Tbiliso, il Molino и другие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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