Фонд Притулы и Glovo собирают средства на рюкзаки для военных медиков — Finance.ua

Фонд Притулы и Glovo собирают средства на рюкзаки для военных медиков Сегодня 13:35

Фонд Притулы и Glovo собирают средства на рюкзаки для военных медиков

Компания Glovo вместе с Благотворительным фондом Сергея Притулы начала первую совместную инициативу — сбор на укомплектованные медицинские рюкзаки. Стоимость одного такого рюкзака составляет 48 724 гривен.

Все медицинские рюкзаки сшиты из качественных материалов и собраны по протоколу M.A.R.C.H.

В состав рюкзака входят носилки, турникеты, бинты и бандажи разных видов, ножницы, шприцы, шина, глазные щитки, назофарингеальные трубки, тактическая повязка, армированный скотч, маркер, карточка раненого, декомпрессионные иглы, шейный воротничок, катетер, марлевые салфетки и т. д.

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Все эти средства необходимы боевому медику, чтобы иметь возможность эффективно оказывать помощь раненым на передовой.

Как принять участие в собрании

С 1 по 11 февраля пользователи приложения могут заказать специальные блюда со скидкой от ресторанов-партнеров, а 10 гривен с каждого заказа будут перечислены на сбор.

Для сбора средств Glovo создал бабл на главном экране, в котором собрал партнерские заведения, присоединившиеся к инициативе.

Заказать благотворительные блюда и помочь собрать средства могут пользователи приложения в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Одессе, Ивано-Франковске, Борисполе, Броварах, Чернигове, Черкассах, Черновцах, Ирпене, Ровно, Полтаве и Виннице.

К сбору присоединились ресторанные сети Pizza Day, «Сушиа», Tbiliso, il Molino и другие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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