Глава SEC убежден, что ИИ приведет к экономическому коллапсу в течение 10 лет — Finance.ua

Глава SEC убежден, что ИИ приведет к экономическому коллапсу в течение 10 лет Сегодня 02:21 — Технологии&Авто

Глава SEC убежден, что ИИ приведет к экономическому коллапсу в течение 10 лет

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США Гэри Генслер предупреждает о финансовой катастрофе, вызванной искусственным интеллектом, в ближайшие десять лет. По его мнению, коллапс неизбежен.

Об этом пишет Financial Times

Проблема в том, что все крупные финансовые учреждения используют одинаковые модели искусственного интеллекта, сказал Генслер в интервью Financial Times. Моделей искусственного интеллекта не так много, и если все будут использовать одинаковые инструменты, это может привести к стадному поведению, когда банки или другие крупные экономические игроки будут принимать одинаковые решения в одно и то же время.

При таких условиях одно внезапное изменение на рынке может повлечь за собой цепную реакцию, которая приведет к быстрой катастрофе.

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«Я думаю, что в будущем у нас будет финансовый кризис. И в отчетах после него люди скажут: „Ага! Был либо один агрегатор данных, либо одна модель… на которую мы полагались“. Возможно, это на ипотечном рынке. Возможно, в каком-то секторе фондового рынка», — говорит Генслер.

Эксперт говорит, что мы уже продвигаемся в этом направлении. Финансовая индустрия развернула целый ряд инструментов искусственного интеллекта как для потребителей, так и для работников. Многие компании строят свои бизнес-модели на анализе данных. За последний год ИИ превратился из закрытого инструментария для людей с углубленной подготовкой в ​​области компьютерных наук во все более доступную и недорогую технологию, которую можно относительно легко внедрять. Эта тенденция ускоряется, а регуляторная система не в состоянии справиться с ней.

Комиссия по ценным бумагам и биржам имеет полномочия регулировать только финансовые рынки, но инструменты искусственного интеллекта находятся за пределами этой сферы в руках технологических компаний.

«Это сложный вопрос финансовой стабильности, потому что большая часть нашего регулирования касается отдельных учреждений, отдельных банков, отдельных фондов денежного рынка, отдельных брокеров. Я думаю, что это действительно межрегуляторный вызов», — добавил он.

У правительства США уже есть неудачный опыт управления Уолл-стрит, а Конгресс до сих пор не решил много фундаментальных вопросов, возникших еще на заре интернета. След искусственного интеллекта в финансах слишком реален, и нет никаких рамок для его преодоления.

Телеканал 24 По материалам:

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