ИИ от OpenAI может повысить производительность разработчиков на 45% — SoftServe — Finance.ua

ИИ от OpenAI может повысить производительность разработчиков на 45% — SoftServe Сегодня 21:35 — Технологии&Авто

ИИ от OpenAI может повысить производительность разработчиков на 45% — SoftServe

Генеративный искусственный интеллект (ИИ) компании OpenAI может увеличить производительность работы команд разработчиков до 45%.

Об этом говорится в исследовании ІТ-компании SoftServe.

Согласно данным исследования интеграция ИИ в работу команд позволяет снизить время на выполнение задач всей командой на 31%, а ее результативность может возрасти на 45%.

Кроме того, интеграция ИИ позволяет ускорить процесс разработки требований на 44%, в архитектурном дизайне повышение производительности может достичь +39%, а приросты производительности у инженеров-разработчиков и инженеров по контролю качества достигают +48% и +62% соответственно.

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В исследовании SoftServe приняли участие более 1000 сотрудников компании из семи стран, у которых были разные роли, проектный опыт, а также опыт работы с различными технологиями.

Участников разделили на группы и дали им одинаковые задачи, которые они должны выполнять с использованием GPT 3.5/4.0 и без них, что позволило напрямую сравнить влияние применения генеративного ИИ на производительность и скорость выполнения задач.

В общей сложности было проведено 1500 экспериментов.

SoftServe уже работает над интеграцией моделей генеративного искусственного интеллекта в работу производственных команд для разработки программного обеспечения для повышения производительности и улучшения результатов и качества их работы.

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Економічна Правда По материалам:

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