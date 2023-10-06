ИИ от OpenAI может повысить производительность разработчиков на 45% — SoftServe — Finance.ua
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ИИ от OpenAI может повысить производительность разработчиков на 45% — SoftServe

Технологии&Авто
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ИИ от OpenAI может повысить производительность разработчиков на 45% — SoftServe
ИИ от OpenAI может повысить производительность разработчиков на 45% — SoftServe
Генеративный искусственный интеллект (ИИ) компании OpenAI может увеличить производительность работы команд разработчиков до 45%.
Об этом говорится в исследовании ІТ-компании SoftServe.
Согласно данным исследования интеграция ИИ в работу команд позволяет снизить время на выполнение задач всей командой на 31%, а ее результативность может возрасти на 45%.
Кроме того, интеграция ИИ позволяет ускорить процесс разработки требований на 44%, в архитектурном дизайне повышение производительности может достичь +39%, а приросты производительности у инженеров-разработчиков и инженеров по контролю качества достигают +48% и +62% соответственно.

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В исследовании SoftServe приняли участие более 1000 сотрудников компании из семи стран, у которых были разные роли, проектный опыт, а также опыт работы с различными технологиями.
ИИ от OpenAI может повысить производительность разработчиков на 45% — SoftServe
Участников разделили на группы и дали им одинаковые задачи, которые они должны выполнять с использованием GPT 3.5/4.0 и без них, что позволило напрямую сравнить влияние применения генеративного ИИ на производительность и скорость выполнения задач.
В общей сложности было проведено 1500 экспериментов.
SoftServe уже работает над интеграцией моделей генеративного искусственного интеллекта в работу производственных команд для разработки программного обеспечения для повышения производительности и улучшения результатов и качества их работы.
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По материалам:
Економічна Правда
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