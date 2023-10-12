Отрасль ИИ до 2027 года будет потреблять столько энергии, как Швеция или Нидерланды — Finance.ua

Отрасль ИИ до 2027 года будет потреблять столько энергии, как Швеция или Нидерланды Сегодня 23:36 — Технологии&Авто

Отрасль ИИ до 2027 года будет потреблять столько энергии, как Швеция или Нидерланды

После эффектного появления ChatGPT в прошлом году непреодолимое стремление технологических компаний к созданию продуктов искусственного интеллекта значительно усилилось, что повлияло и на интерес со стороны инвесторов. Однако путь к созданию новых технологий не обходится без углеродного следа, а потребление энергии в отрасли растет и в ближайшие годы может достичь уровня небольших стран, о чем говорится в исследовании Алекса де Фриса, доктора философии школы бизнеса и экономики свободного Амстердамского университета.

«Согласно планам производства на ближайшие несколько лет, к 2027-му устройства ИИ будут потреблять столько же электроэнергии, сколько Нидерланды, Швеция или Аргентина», — рассказал де Фрис изданию Insider

Обучение большим речевым моделям и создание ими контента сделает ИИ «относительно энергозатратным‎», если «сравнивать его со стандартным поиском в Google».

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«Каждый из серверов искусственного интеллекта уже может потреблять столько же электроэнергии, сколько более дюжины домохозяйств в Великобритании вместе взятых. Так что цифры очень быстро складываются».

В исследовании анализируется цепочка поставок устройств с искусственным интеллектом с особым вниманием к NVIDIA — производителю, который доминирует примерно на 95% рынка микросхем с искусственным интеллектом. Если брать в расчет количество техники, которая, как ожидается, будет поставляться до 2027 года, можно сделать вывод, что диапазон потребления энергии искусственным интеллектом может достичь 85−134 террават-часов электроэнергии ежегодно.

Де Фрис признает, что общедоступная информация по этому поводу все еще достаточно ограничена, поскольку технологические компании не раскрывают достаточно данных.

«На самом деле мы не знаем, куда в конечном итоге попадут эти машины, и какое это будет иметь значение по „экологичности“ ИИ», — говорит исследователь.

Смягчить влияние, как отмечает де Фрис, поможет большая прозрачность компаний и более внимательный подход к разработке ИИ в целом.

«Нужно думать, действительно ли вам нужно внедрять искусственный интеллект в свои программы, — добавил он, — это не чудодейственное средство от всего».

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Дэнни Квин, руководитель шотландской фирмы DataVita, занимающейся центрами обработки данных, сказал, что если в начале 2023 года его компания получала «один-два запроса в неделю» на размещение комплекта ИИ, то сейчас количество выросло до сотни.

Он также описал разницу в потреблении энергии между стойкой, содержащей стандартные серверы, и стойкой, содержащей процессоры ИИ.

«Стандартная стойка с обычным комплектом — это примерно 4 кВт мощности, что эквивалентно мощности дома для семьи. В то время как стойка с комплектом искусственного интеллекта будет примерно в 20 раз больше, то есть примерно с мощностью 80 кВт».

Впрочем, возрастут не только энергозатраты. В последнем отчете о постоянном развитии Microsoft, инвестирующей значительные средства в разработку искусственного интеллекта, отметила, что потребление воды подскочило на 34% между 2021 и 2022 годами до 6,4 миллиона кубических метров (около 2500 олимпийских бассейнов).

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