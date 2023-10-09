Как будет регулироваться искусственный интеллект в Украине — Finance.ua

Как будет регулироваться искусственный интеллект в Украине Сегодня 11:28 — Казна и Политика

Как будет регулироваться искусственный интеллект в Украине

Министерство цифровой трансформации Украины разработало документ, описывающий подход государства к регулированию искусственного интеллекта в Украине. Это необходимо, чтобы устранить риски и развивать его в интересах государства, бизнеса и граждан.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Дорожная карта по регулированию искусственного интеллекта в Украине поможет украинским компаниям подготовиться к принятию закона-аналога AI Act Европейского Союза, а гражданам — научиться защищать себя от рисков ИИ», — сказано в сообщении.

Благодаря разработанному подходу к регулированию искусственного интеллекта, украинский бизнес станет более конкурентоспособным и получит доступ к глобальным рынкам, а государство сможет интегрироваться в ЕС.

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«Украина должна возглавить тренд ИИ в мире. Понимать происходящее, быстро реагировать и иметь собственную стратегию. Нельзя говорить о цифровом государстве, если мы не формируем прогрессивную политику в направлении искусственного интеллекта и адженда для мира. Уже сегодня в Украине ИИ активно используются в разных направлениях. Особенно важно использование искусственного интеллекта в области военных технологий. Он помогает фиксировать перемещение техники и личного состава оккупантов, сбивать вражеские ракеты, эффективнее наводить БПЛА на цели и т. д. Работа над нормативным полем для ИИ важна для развития страны и позволит нам двигаться быстрее в этом направлении», — отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

В основе внедрения регулировки искусственного интеллекта лежит bottom-up подход, предусматривающий движение от меньшего к большему.

«Сначала мы предоставим бизнесу инструменты для подготовки к будущим требованиям, а после этого будет принят закон. Подход учитывает интересы всех ключевых стейкхолдеров и позволяет найти баланс между интересами бизнеса и защитой прав граждан», — объясняет Федоров.

Какие преимущества подхода, предусмотренного дорожной картой:

украинские компании будут сотрудничать с международными партнерами благодаря правовому режиму, идентичному с ЕС;

каждый человек в Украине сможет защитить свои права в цифровом пространстве;

привлечение международных инвестиций в АІ-направление;

будет существовать безопасная среда, в которой защищают права человека.

Формировать культуру саморегуляции бизнеса планируется несколькими путями:

подписанием добровольных кодексов поведения, свидетельствующих об этичности использования ИИ компаниями;

еще один инструмент — Белая книга, которая ознакомит бизнес с подходом, терминами и этапами внедрения регулирования;

также планируется публикация рекомендаций — общих и секторальных, чтобы ответить на вопрос, что и как нужно делать, чтобы подготовиться к принятию закона

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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