К концу десятилетия искусственный интеллект заменит миллионы рабочих мест: какие профессии под угрозой — Finance.ua

К концу десятилетия искусственный интеллект заменит миллионы рабочих мест: какие профессии под угрозой Сегодня 12:53 — Личные финансы

Генеративный искусственный интеллект заменит более 2 миллионов новых рабочих мест только в Соединенных Штатах Америки, и это произойдет уже к концу этого десятилетия.

К 2030 году искусственный интеллект приведет к замене 2,4 миллиона рабочих мест в Соединенных Штатах, особенно это повлияет на белых воротничков, то есть офисных сотрудников, выполняющих умственную работу. Так считают в аналитической компании Forrester. В общей сложности развитие искусственного интеллекта повлияет на 11 миллионов рабочих мест.

Автоматизация и искусственный интеллект к 2030 году заменят 4,9% всех рабочих мест в США, из которых 30% будут отведены генеративным системам искусственного интеллекта. Даже в этом году подобные системы заменят около 90 000 рабочих мест, что составляет 9,3% всего объема рабочих мест, которые будут автоматизированы различными системами.

Аналитики утверждают, что уровень образования работника оказывает значительное влияние на то, насколько глубоко генеративный искусственный интеллект повлияет на его профессиональную деятельность.

Похожее влияние наблюдается и в заработной плате: работники, зарабатывающие менее 60 000 долларов в год, пострадают меньше от автоматизации, чем получающие заработную плату в размере 90 000 долларов и более.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.