Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей Сегодня 19:03 — Казна и Политика

Глава Пентагона заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года является нереалистичной задачей

Министр обороны Пит Гегсет появился на своем первом заседании Контактной группы «Рамштайн» заявил, что цель Украины освободить все оккупированные россией территории нереалистична.

Об этом пишет АВСnews.

Однако, комментируя видение администрации президента Дональда Трампа относительно возможного мирного урегулирования войны, он подчеркнул, что кровопролитие должно прекратиться, и эта война должна закончиться.

Гегсет также подчеркнул, что прекращение боевых действий и достижение устойчивого мира являются главным приоритетом нового американского руководства.

Украина в свою очередь настаивает на полном восстановлении территориальной целостности в пределах международно признанных границ 1991 года. Кроме того, Киев требует гарантий безопасности со стороны Запада, в частности, через полноправное членство в НАТО и защиту по статье 5 Североатлантического договора.

Однако президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов сесть за стол переговоров с российским диктатором владимиром путиным, если это приведет к окончанию войны.

По его мнению, за столом потенциальных переговоров должны быть Украина, россия, США и Европа.

Напомним, Трамп поручил своему специальному посланнику по вопросам урегулирования войны между Украиной и россией Киту Келлогу обеспечить окончание ее через 100 дней.

Сообщалось, что Келлог приедет в Украину в середине февраля, но точная дата предстоящего визита пока еще не установлена.

Читайте также Трамп назвал новый срок окончания войны в Украине

Тем не менее, план Келлога, который он изложил ранее в аналитическом институте America First, вызывает неоднозначную реакцию как в Украине, так и среди международного сообщества.

Планируется, что линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и ввода демилитаризованной зоны. За согласие на это россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине.

Также отмечается, что Украину не просили отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она должна добиваться этого только дипломатическим путем.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.