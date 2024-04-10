Глава Пентагона раскритиковал удары Украины по российским НПЗ из-за влияния на мировые рынки — Bloomberg Сегодня 16:17 — Мир

Глава Пентагона раскритиковал удары Украины по российским НПЗ из-за влияния на мировые рынки — Bloomberg

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы могут повлиять на мировые энергетические рынки, поэтому призвал Киев сосредоточиться на военных целях.

Об этом он сказал Комитету Сената США по вооруженным силам 9 апреля, пишет Bloomberg.

Эти атаки могут иметь последствия для глобальной энергетической ситуации. Украине лучше идти по тактическим и оперативным целям, которые могут оказать непосредственное влияние на текущую борьбу", — сказал Остин.

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Как отмечается, замечание Остина сразу осудил сенатор-республиканец Том Коттон, обвинивший администрацию Байдена в препятствовании эффективным действиям Украины по политическим причинам.

«Мне кажется, что администрация Байдена не хочет, чтобы цены на газ повышались в год выборов», — сказал Коттон.

Несмотря на это, Остин повторил просьбу администрации к Конгрессу США одобрить дополнительную военную помощь Украине. Глава Пентагона подчеркнул, что подобная помощь также обеспечивает рабочими местами американских рабочих оборонных предприятий. По его словам, более 50 миллиардов долларов по дополнительной помощи на национальную безопасность будет распределено между более чем 30 штатами.

Напомним, ранее издание Financial Times со ссылкой на три неназванных источника сообщало, что США призвали Украину прекратить атаки на российскую инфраструктуру, поскольку эти удары могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры.

Как отмечается, неоднократные предупреждения из Вашингтона были переданы чиновникам Службы безопасности Украины и Главного управления разведки Минобороны Украины.

hromadske По материалам:

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