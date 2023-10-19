Глава НБУ объяснил, как избежать экономического кризиса в Украине после победы — Finance.ua
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Глава НБУ объяснил, как избежать экономического кризиса в Украине после победы

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Глава НБУ объяснил, как избежать экономического кризиса в Украине после победы
Глава НБУ объяснил, как избежать экономического кризиса в Украине после победы
После победы в войне перед Украиной встанут новые задачи. Начать подготовку следует уже сейчас.
Об этом сообщил глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью изданию Global Finance.
«Фундаментальной предпосылкой послевоенного роста является макроэкономическая и финансовая стабильность. Военные победы могут вызвать в странах экономические кризисы. Нам необходимо этого избежать», — сказал он.
Как отметил Пышный, НБУ вместе с правительством движется к лучшим, более стабильным макроэкономическим условиям в сотрудничестве с партнерами, в частности в рамках новой программы, поддерживаемой МВФ.
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По его словам, помимо привлечения ресурсов, перед Украиной встанет задача обеспечить их эффективное использование в реконструкции. Восстановление должно быть сосредоточено на восьми областях. Первые две — это безопасность, а также макроэкономическая и финансовая стабильность. Остальные шесть — это прогресс на пути к членству в ЕС, оживление кредитования, возвращение вынужденных мигрантов, региональная политика, страхование от военных и политических рисков, а также цифровая трансформация.
«Мы понимаем, что послевоенное восстановление будет долгим. Нам следует начать подготовку уже сейчас. Идут обсуждения. У НБУ самая мощная аналитическая команда в Украине, и мы ищем глобальную экспертизу, которая поддержит нас на этом пути», — добавил Пышный.

Справка Finance.ua:

  • напомним, Международный валютный фонд объявил о запуске Фонда развития возможностей для Украины для реализации плана развития потенциала Украины, проведения реформ. На данный момент доноры уже выделили 14 млн долларов, цель — собрать 65 млн долларов;
  • при этом Международный валютный фонд прогнозирует увеличение общего государственного долга Украины в текущем году до 88,1% от валового внутреннего продукта (ВВП) страны, по итогам 2025 года госдолг превысит 100% ВВП;
  • в июле Национальный банк Украины улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году с 2,0 до 2,9%. В дальнейшем экономический рост ускорится ввиду предположения прогноза НБУ о снижении рисков безопасности в середине 2024 года;
  • министр финансов Сергей Марченко заявил, что темпы роста украинского ВВП за предыдущие девять месяцев, а также ряд благоприятных факторов создают вполне реальные надежды, что к концу года этот показатель приблизится к 4−5%.
По материалам:
РБК-Україна
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