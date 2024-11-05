Сколько дров можно хранить без угрозы лишения свободы: объяснение законопроекта — Finance.ua

Сколько дров можно хранить без угрозы лишения свободы: объяснение законопроекта Сегодня 12:34

Сколько дров можно хранить без угрозы лишения свободы: объяснение законопроекта

Проголосованный Верховной Радой законопроект № 9665 позволяет украинцам хранить 30 куб. м сосновых дров или 15 куб. м дубовых.

Об этом сообщила партия «Слуга народа» со ссылкой на одного из авторов законопроекта и заместителя председателя Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Максима Павлюка.

Как отмечается, документ направлен не против населения, использующего дрова для обогрева собственной квартиры, а касается «черных лесорубов», незаконных пилорам, которые наживаются на краденом лесу.

«В отдельных СМИ появились сообщения о том, что будто бы нормы проголосованного законопроекта запрещают населению хранить дома дрова для собственного пользования без подтверждающих документов. Такие сообщения совершенно не соответствуют действительности и являются не просто произвольной трактовкой проголосованных норм, а откровенной ложью.

Другими словами, лицо не несет никакой ответственности за хранение 30 м куб. сосновых дров или 15 м куб. дубовых. Это тот объем, который нужен домохозяйству на отопительный сезон, и даже с запасом", — отметил Павлюк.

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Он добавил, что для наступления уголовной ответственности необходимо хранение на сумму более 30 тыс. грн, а это, по данным «ДроваЄ», — 30 м куб. сосны или 15 м куб. дуба.

«Поэтому для обычных домохозяйств, не занимающихся переработкой или продажей древесины в промышленных масштабах, этот законопроект значения не будет иметь. Но даже если кто-то, понимая сложность ситуации, неопределенность в энергетике, заготовил на эту зиму больше 15 кубов дубовых дров или 30 куб. м сосновых, для них нет причин беспокоиться. Закон не имеет обратной силы во времени, поэтому государственные органы, в том числе полиция, не имеет права требовать документы на существующую древесину, которая приобретена до вступления закона в силу», — отметил народный депутат.

«Отопительный сезон начался. Поэтому даже чисто технически в этой части нормы закона заработают не раньше, чем с начала подготовки к следующему отопительному сезону. Этот законопроект призван не искать дрова во дворах людей, а предотвратить обращение нелегальной древесины и сохранить природу, привести нормы украинского законодательства к европейским требованиям», — подытожил Максим Павлюк.

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