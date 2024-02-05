Семьи военнослужащих получат бесплатные дрова — Finance.ua
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Семьи военнослужащих получат бесплатные дрова

Личные финансы
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Ирпенский городской совет выделил средства на закупку дров семьям военнослужащих, которые защищают Украину. В целом было закуплено 561 м3 поколотых дров.
Об этом сообщила начальница КП «Управление благоустройства города» Екатерина Пасюк.
Коммунальщики сформировали с помощью гугл-формы перечень семей военнослужащих, которым требуются дрова для отопления. Зарегистрировались 187 семей.
Как известно, семьи, проживающие в Ирпене, начали получать дрова с 26 января. Сегодня началась выдача дров семьям из сел Козинцы и Диброва. А уже с понедельника, 5 февраля, первые 11 семей сел Михайловка-Рубежовка и Забучье смогут получить дрова.
«Работники КП „Управление благоустройства города“ и старостатов заблаговременно будут звонить по телефону и предупреждать конкретную семью о времени и месте получения дров. Спасибо всем, кто защищает наше государство! Благодарна городскому голове Александру Маркушину, первому заместителю городского головы Андрею Кравчуку и депутатам Ирпенского городского совета, поддержавшим эту инициативу, а также старостам сел и КП „Родное село“ за помощь в организации выдачи дров. Мы как депутаты будем делать все возможное, чтобы наши Защитники и Защитницы, их семьи чувствовали нашу поддержку!» — добавила Екатерина Пасюк.
По материалам:
Finance.ua
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