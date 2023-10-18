НБУ объяснил, почему в Украине не появляются новые банки — Finance.ua

НБУ объяснил, почему в Украине не появляются новые банки Сегодня 17:04

НБУ объяснил, почему в Украине не появляются новые банки

Спроса на создание новых банков нет. В последние пять лет Национальный банк Украины не получил ни одного пакета документов. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Олейник.

«Количество обращений от небанковских игроков тоже на низком уровне, в то же время спрос выше по сравнению с 2022 годом», — сказал он в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Олейник уточнил, что с начала этого года Нацбанк получил более двух десятков обращений — большинство от финкомпаний и лизингодателей, есть также страховые компании, тогда как в прошлом году было всего шесть заявлений.

«Из них половина отклонена, остальные еще на рассмотрении», — добавил он.

Новые игроки на финансовом рынке

По словам замглавы НБУ, спрос на перелицензирование участников платежного рынка на получение лицензии на предоставление финансовых платежных услуг возрос. С начала года за такой лицензией обратились 70 небанковских учреждений, 55 из них обращались несколько раз.

«Новые законы существенно меняют подходы: кредитные союзы смогут работать на основании стандартной или упрощенной лицензии в зависимости от количества услуг, финансовым компаниям и ломбардам будут переоформлены лицензии, а страховщиков ждет перелицензирование. Однако мы не ожидаем повторения истории, как с участниками платежного рынка», — отметил Олейник.

Он отметил, что весной этого года в процессе перелицензирования финкомпаний, у которых была лицензия на перевод средств, не было задержки на стороне регулятора, были даже упрощены требования по подтверждению финансового состояния и инициированы изменения в законодательство по продлению сроков.

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«Однако отдельные крупные игроки надеялись на формальный подход Национального банка. Когда ты имеешь возможность видеть все компании и их подходы, это становится очевидным. Почему-то компания из прифронтового Запорожья по приему коммунальных платежей пакет документов подготовила качественнее, чем один из лидеров рынка. В конце концов, компании, которые стремились остаться на рынке и соответствующим образом подготовили все документы, смогли получить лицензии», — констатировал Олейник.

Заместитель главы НБУ подчеркнул, что ужесточение требований регулятора прежде всего преследует цель уничтожения «серого» рынка по торговле лицензиями в интернете и «даркнете».

«Благодаря новым требованиям вместе с требованиями к капиталу и раскрытием структуры собственности рынок наконец-то станет прозрачным», — заявил он.

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