Как будут работать банки в Украине в случае отключений света и блэкаута — Finance.ua

Как будут работать банки в Украине в случае отключений света и блэкаута Сегодня 09:01 — Казна и Политика

Как будут работать банки в Украине в случае отключений света и блэкаута

В случае продолжительного блэкаута в Украине более 70% всех отделений коммерческих банков смогут работать в обычном режиме. В преддверии осенне-зимнего периода финучреждения активизировали работу по обеспечению бесперебойной работы своих отделений на случай новых повреждений энергосистемы.

Об этом рассказал Сергей Мамедов, заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины, председатель правления Глобус Банка в комментарии Обозревателю.

По его словам, по состоянию на конец января 2023 года более 40% отделений присоединились к общей сети Power Banking (по данным НБУ, в начале года сеть объединяла 1827 банковских филиалов в около 300 населенных пунктах из всех регионов страны).

Так, в течение сентября-октября эта сеть может охватить уже более 2/3 всех банковских филиалов.

Объединенная сеть Power Banking предполагает, что отделение банка оснащено альтернативными источниками питания, резервными каналами связи (интернет, телефония и т. п. ). Кроме того, общая сеть гарантирует клиентам получение услуг «первой необходимости»:

снятие наличных денег;

проведение платежей и перевод средств;

обмен валют;

получение консультационных услуг от менеджеров банков;

открытие карточных счетов.

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Мамедов высказал несколько советов для клиентов на случай продолжительного блэкаута. Среди них он выделил следующие:

поинтересоваться, какое из ближайших банковских отделений подключено к сети Power Banking;

узнать условия работы отделения на случай длительных перебоев с электроснабжением;

поинтересоваться возможностью проведения необходимых банковских операций;

с возможностью установить на смартфон банковское приложение или воспользоваться телефоном «горячей линии» на случай экстраординарных ситуаций;

помнить, что банковская система надежно защищена, а специалисты банков будут работать в режиме чрезвычайной ситуации.

Обозреватель По материалам:

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