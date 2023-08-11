Подготовка к блэкаутам: Украина получила более 500 зарядных станций от Tesla — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Подготовка к блэкаутам: Украина получила более 500 зарядных станций от Tesla

Энергетика
40
Украина получила более 500 зарядных станций от Tesla общей стоимостью более 8 млн долларов, которые помогут в случае возможных блэкаутов, сообщает Минцифры, передает УНН.
С 2022 года в Украине появились Tesla Powerwall — это резервное электричество. С начала полномасштабной войны Украина получила 50 «паверволов», которые передавали в прифронтовые зоны и деоккупированные территории, где были наибольшие проблемы с электроэнергией и связью.
В конце июля при поддержке международных доноров Украина получила еще 508 систем Tesla Powerwall. Стоимостью около 16 000 долларов за единицу. Их планируют использовать как резервное питание во время отключений электроэнергии. Новую партию полученных «паверволов» планируют передать объектам социальной и критической инфраструктуры, в частности, больницам, школам. Чтобы во время возможных обесточиваний продолжался учебный процесс и не останавливалось производство.
По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.