Подготовка к блэкаутам: Украина получила более 500 зарядных станций от Tesla — Finance.ua

Подготовка к блэкаутам: Украина получила более 500 зарядных станций от Tesla Сегодня 15:35 — Энергетика

Украина получила более 500 зарядных станций от Tesla общей стоимостью более 8 млн долларов, которые помогут в случае возможных блэкаутов, сообщает Минцифры, передает УНН.

С 2022 года в Украине появились Tesla Powerwall — это резервное электричество. С начала полномасштабной войны Украина получила 50 «паверволов», которые передавали в прифронтовые зоны и деоккупированные территории, где были наибольшие проблемы с электроэнергией и связью.

В конце июля при поддержке международных доноров Украина получила еще 508 систем Tesla Powerwall. Стоимостью около 16 000 долларов за единицу. Их планируют использовать как резервное питание во время отключений электроэнергии. Новую партию полученных «паверволов» планируют передать объектам социальной и критической инфраструктуры, в частности, больницам, школам. Чтобы во время возможных обесточиваний продолжался учебный процесс и не останавливалось производство.

УНН По материалам:

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