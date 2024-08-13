Глава НБУ назвал причины колебаний курса доллара — Finance.ua

Глава НБУ назвал причины колебаний курса доллара Сегодня 19:00 — Валюта

Глава НБУ назвал причины колебаний курса доллара

Национальный банк Украины заинтересован в том, чтобы курс доллара возвращал стабилизирующую функцию для экономики. Колебания будут происходить в обе стороны.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию « Экономическая правда ».

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«Мы не толерантны к девальвации. Мы толерантны к гибкости — умеренные колебания курса, под влиянием спроса и предложения, в какую сторону они бы ни происходили, если они не угрожают ценовой стабильности», — сказал он.

По его словам, НБУ заинтересован в том, чтобы движение курса происходило в обе стороны, ведь это возвращает чувство валютного риска, улучшает адаптивность экономики, позволяет избегать накопления дисбалансов.

«Курс должен возвращать себе функцию поглотителя внутренних и внешних шоков. Но в тот момент, когда курс превращается в генератор шока, Нацбанк, конечно, принимает соответствующие меры. Тем более что золотовалютные резервы на это есть. Мы „срезаем“ пики опасной волатильности и поддерживаем конструктивную неопределенность», — добавил Пышный.

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Отвечая на вопрос, учитывает ли НБУ потребности Министерства финансов в своей валютной политике, Пышный ответил: «Нет. У них свой мандат, а у нас — свой».

«Но мы не функционируем в вакууме, принимаем во внимание и внешние, и внутренние факторы, определяем и анализируем риски. И учитываем их при определении оптимальной модели монетарной и курсовой политики, которые наилучшим образом обеспечивают реализацию мандата НБУ», — добавил глава НБУ.

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