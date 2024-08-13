Глава НБУ назвал причины колебаний курса доллара — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Глава НБУ назвал причины колебаний курса доллара

Валюта
38
Глава НБУ назвал причины колебаний курса доллара
Глава НБУ назвал причины колебаний курса доллара
Национальный банк Украины заинтересован в том, чтобы курс доллара возвращал стабилизирующую функцию для экономики. Колебания будут происходить в обе стороны.
Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию «Экономическая правда».
Читайте также
«Мы не толерантны к девальвации. Мы толерантны к гибкости — умеренные колебания курса, под влиянием спроса и предложения, в какую сторону они бы ни происходили, если они не угрожают ценовой стабильности», — сказал он.
По его словам, НБУ заинтересован в том, чтобы движение курса происходило в обе стороны, ведь это возвращает чувство валютного риска, улучшает адаптивность экономики, позволяет избегать накопления дисбалансов.
Место для вашей рекламы
«Курс должен возвращать себе функцию поглотителя внутренних и внешних шоков. Но в тот момент, когда курс превращается в генератор шока, Нацбанк, конечно, принимает соответствующие меры. Тем более что золотовалютные резервы на это есть. Мы „срезаем“ пики опасной волатильности и поддерживаем конструктивную неопределенность», — добавил Пышный.
Читайте также
Отвечая на вопрос, учитывает ли НБУ потребности Министерства финансов в своей валютной политике, Пышный ответил: «Нет. У них свой мандат, а у нас — свой».
«Но мы не функционируем в вакууме, принимаем во внимание и внешние, и внутренние факторы, определяем и анализируем риски. И учитываем их при определении оптимальной модели монетарной и курсовой политики, которые наилучшим образом обеспечивают реализацию мандата НБУ», — добавил глава НБУ.

Курс валют в Украине 💸

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.