Глава Нацполиции назвал самые распространенные схемы мошенничества в Украине — Finance.ua

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Глава Нацполиции назвал самые распространенные схемы мошенничества в Украине

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Глава Нацполиции назвал самые распространенные схемы мошенничества в Украине
Глава Нацполиции назвал самые распространенные схемы мошенничества в Украине
Наиболее распространенная схема мошенничества в Украине — продажа несуществующих вещей в интернете. Но уровень мошенничества снижается.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Как отметил Выговский, полиция занимается профилактикой, постоянно говорит о мошеннических схемах, таким образом люди понимают, что происходит, и уже меньше реагируют на мошенников. Полиция ликвидировала более 60 групп мошенников, «работающих» с мест лишения свободы.
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«Самая большая сфера мошенничества сейчас — это продажа несуществующих вещей в интернете, это где-то 60%. Звонки „из банка“ — 10%», — сообщил Выговский.
По его словам, сейчас отслеживается тенденция снижения мошенничества.
«Если в июне 2023 года у нас было где-то 600−650 обращений за сутки по мошенничеству, то в декабре их было уже где-то 400», — сказал он.
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Полиция не видит особого увеличения мошенничества в области волонтерства.
«С начала был всплеск, сейчас нет. Схемы просты — например, родные военных получают выплаты, а мошенники пытаются эти средства у них выманить. У нас есть определенный рост мошенничества. Однако и раскрыто таких преступлений тоже больше», — рассказал Выговский.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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