Глава Минфина заявляет о рисках финансирования в январе-феврале и активизации внутренних ресурсов — Finance.ua

Глава Минфина заявляет о рисках финансирования в январе-феврале и активизации внутренних ресурсов Сегодня 16:34

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявляет о рисках финансирования государственного бюджета в январе-феврале-2024, для покрытия бюджетных расходов министерство планирует активизацию внутренних ресурсов.

«Риски у нас есть в январе-феврале. К сожалению, в январе-феврале решений, принятых партнерами, недостаточно (для финансирования потребностей бюджета на этот период — ИФ-У), чтобы мы самостоятельно могли справиться. Поэтому у нас сейчас работает механизм плана Б», — сказал Марченко в четверг, выступая на обзоре макроэкономических прогнозов на 2024 год от Центра экономических стратегий.

«Мы будем максимально приближать те ресурсы, которые мы можем приблизить, на январь-февраль», — добавил он.

Среди таких мер министр финансов назвал авансовую уплату дивидендов госкомпаний, а также увеличение объема заимствований на внутреннем рынке.

«Ситуация не критическая, но есть понимание того, что в этот период нам нужно максимально полагаться на внутренний ресурс», — отметил глава Минфина.

При этом он отметил, что министерство работает в кооперации с Национальным банком.

Он также отметил, что потенциальным риском на следующий год является риск увеличивать расходы госбюджета на 2025 год. По его словам, Украина предусмотрела в законе о госбюджете на следующий год максимум, который могла выделить на сектор обороны и безопасности.

«Если не будет особенностей, то ситуация под контролем и мы можем все профинансировать. Но самую большую неопределенность нам формирует сектор безопасности и обороны. Мы не можем знать заранее, в какой момент там чего-то не хватит. Слишком много вопросов об эффективности использования средств именно за этим направлением», — сказал Марченко.

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