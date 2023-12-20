Потребность во внешнем финансировании на 2024 год снизили до $37,3 миллиардов − Марченко — Finance.ua

Потребность во внешнем финансировании на 2024 год снизили до $37,3 миллиардов − Марченко Сегодня 11:48

Потребность во внешнем финансировании на 2024 год снизили до $37,3 миллиардов − Марченко

Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось снизить с 41 млрд долларов до 37,3 млрд долларов.

Об этом, выступая на встрече министров финансов и руководителей центральных банков стран G7, руководства ЕС, МВФ и Всемирного Банка, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Поддержка стран G7 сыграла важную роль в обеспечении финансовой стабильности Украины. В первую очередь, как министр финансов, я благодарен за ритмичную и предсказуемую финансовую помощь для Украины.

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За 2023 год благодаря слаженному сотрудничеству с международными партнерами Министерству финансов Украины удалось привлечь уже более 39 млрд долларов США внешнего финансирования. К концу текущего года помощь доноров составит около 42,3 млрд долларов США", — заявил Марченко.

Министр подчеркнул, что для сохранения экономического восстановления Украины и финансовой устойчивости перед вызовами полномасштабной войны, своевременное поступление необходимой помощи от международных партнеров является жизненно важным.

По его словам, потребность во внешнем финансировании в 2024 году будет достигать 37,3 млрд долларов США, что верифицировано экспертами МВФ.

«Потребность во внешнем финансировании на 2024 год удалось уменьшить с 41 млрд долларов США благодаря мерам по максимизации доходов госбюджета, активизации внутреннего рынка заимствований и других мер.

Также были сокращены все капитальные расходы госбюджета. В 2024 году ключевыми задачами будут военная кампания и социальная поддержка. И если оборона и безопасность финансируется исключительно за счет внутренних доходов бюджета, то для обеспечения потребностей социальной сферы мы рассчитываем на помощь международных партнеров", — добавил Марченко.

Економічна Правда По материалам:

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