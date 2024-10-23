Глава минфина США Еллен обещает Украине 20-миллиардный кредит — Finance.ua

Глава минфина США Еллен обещает Украине 20-миллиардный кредит
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Еллен сообщила о планах правительства США выделить Украине кредит на общую сумму около 20 миллиардов долларов (около 18,5 миллиарда евро).
Об этом Еллен заявила во вторник, 22 октября, во время пресс-конференции в Вашингтоне по случаю открытия ежегодного собрания МВФ и Всемирного банка, сообщает Deutsche Welle.
«Я бы сказала, что мы, вероятно, сможем внести 20 миллиардов долларов в 50-миллиардный пакет от стран „Большой семерки“,» — заявила Еллен.
По словам Еллен, речь идет о кредите на общую сумму 50 миллиардов долларов, о котором семь ведущих западных демократий (G7) договорились на саммите в июне и покрываются с процентных доходов от замороженных российских активов.
Еллен говорит, что работа по выделению кредитного пакета почти завершена.
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Глава минфина США также отметила, что нужно еще немного поработать, чтобы завершить окончательное согласование деталей. «Мы уже на 99 процентов готовы, и это лишь вопрос согласования нескольких относительно небольших вещей», — пояснила американская чиновница.
Кроме того, Еллен подчеркнула, что источником финансирования этой поддержки Украины будут не американские налогоплательщики. «Здесь речь идет о том, что россия платит за эту поддержку (Украины. — Ред.)», — сказала чиновница. Ожидается, что заинтересованные стороны достигнут договоренности к концу недели.
На днях британское деловое издание Financial Times сообщало о готовности правительства США выделить именно 20-миллиардный кредит Украине в пределах обещанного странами G7 пакета финпомощи Киеву, который будет покрываться доходами из замороженных активов россии.
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