США выделили Украине пакет помощи на $425 млн — Finance.ua

США выделили Украине пакет помощи на $425 млн Сегодня 10:02 — Казна и Политика

США выделили Украине пакет помощи на $425 млн

Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов, который включает средства ПВО, боеприпасы, военную технику и другие вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

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В ближайшие месяцы США передадут Украине десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни БТРов и БМП, а также тысячи дополнительных бронированных машин, которые помогут укомплектовать ВСУ.

В Пентагоне обнародовали содержимое нового американского пакета помощи, в рамках которого Украина получит:

снаряды для NASAMS и HIMARS;

ракеты для RIM-7 и ПВО, ракеты TOW и «воздух-земля»;

боеприпасы для комплекса Stinger;

артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;

противотанковые системы Javelin и AT-4;

военные автомобили HMMWV;

стрелковое оружие, патроны к нему;

гранаты, взрывное оборудование, запчасти, обучение и услуги транспортировки.

Напомним, президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 26 сентября объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд.

26 сентября стало известно, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7,9 млрд долларов.

Діло По материалам:

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