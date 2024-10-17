США выделили Украине пакет помощи на $425 млн — Finance.ua
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США выделили Украине пакет помощи на $425 млн

Казна и Политика
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США выделили Украине пакет помощи на $425 млн
США выделили Украине пакет помощи на $425 млн
Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов, который включает средства ПВО, боеприпасы, военную технику и другие вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
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В ближайшие месяцы США передадут Украине десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни БТРов и БМП, а также тысячи дополнительных бронированных машин, которые помогут укомплектовать ВСУ.
В Пентагоне обнародовали содержимое нового американского пакета помощи, в рамках которого Украина получит:
  • снаряды для NASAMS и HIMARS;
  • ракеты для RIM-7 и ПВО, ракеты TOW и «воздух-земля»;
  • боеприпасы для комплекса Stinger;
  • артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • военные автомобили HMMWV;
  • стрелковое оружие, патроны к нему;
  • гранаты, взрывное оборудование, запчасти, обучение и услуги транспортировки.
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Напомним, президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 26 сентября объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд.
26 сентября стало известно, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7,9 млрд долларов.
По материалам:
Діло
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