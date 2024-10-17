США выделили Украине пакет помощи на $425 млн — Finance.ua

США выделили Украине пакет помощи на $425 млн
Президент США Джо Байден объявил о выделении нового пакета помощи Украине в сфере безопасности на сумму 425 миллионов долларов, который включает средства ПВО, боеприпасы, военную технику и другие вооружения.
Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
В ближайшие месяцы США передадут Украине десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни БТРов и БМП, а также тысячи дополнительных бронированных машин, которые помогут укомплектовать ВСУ.
В Пентагоне обнародовали содержимое нового американского пакета помощи, в рамках которого Украина получит:
- снаряды для NASAMS и HIMARS;
- ракеты для RIM-7 и ПВО, ракеты TOW и «воздух-земля»;
- боеприпасы для комплекса Stinger;
- артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм;
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- военные автомобили HMMWV;
- стрелковое оружие, патроны к нему;
- гранаты, взрывное оборудование, запчасти, обучение и услуги транспортировки.
Напомним, президент США Джо Байден в ходе встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским 26 сентября объявил о новом пакете военной помощи Украине на $2,4 млрд.
26 сентября стало известно, что Соединенные Штаты выделяют еще один пакет помощи Украине на общую сумму 7,9 млрд долларов.
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