Глава Минфина призывает сосредоточиться на создании финансовых условий для перелома военной кампании — Finance.ua

Глава Минфина призывает сосредоточиться на создании финансовых условий для перелома военной кампании Сегодня 17:42 — Казна и Политика

Глава Минфина призывает сосредоточиться на создании финансовых условий для перелома военной кампании

Проекты восстановления и капитальных инвестиций местных бюджетов следует отложить для максимального удовлетворения потребностей военной кампании, призвал министр финансов Украины Сергей Марченко на организованном Центром экономической стратегии во вторник вебинаре по передаче «военного» налога на доходы физлиц (НДФЛ) от местных бюджетов центральному.

«Почему-то, кажется, у кого-то сейчас идет бурное восстановление от войны, а кто-то занимается банальным вопросом выживания на среднесрочную перспективу — без отсутствия ясных и понятных перспектив относительно того, каким образом мы будем удерживать военную машину и всю военную кампанию», — подчеркнул министр.

Он признал, что непонимание момента, в какой ситуации сейчас находится Украина, является проблемой, и заявил, что в таких условиях компромиссы труднодоступны.

Марченко призвал всех вспомнить о начале полномасштабной войны — марте-апреле 2022 года, когда «не было политики, политизированности этих вопросов».

«Я не знаю, что изменилось. На мой взгляд, только ситуация стала хуже с точки зрения наших перспектив, она точно не лучше», — сказал глава Минфина.

Он отметил, что правительство в госбюджете-2024 предлагает ликвидировать Дорожный фонд на 95 млрд грн и убирает все капитальные расходы, которые есть у центральных властей, чтобы сосредоточиться на финансировании военной кампании, хотя также понимает, что это влечет за собой проблему экономического выживания.

«Но сейчас не об этом. Нам сейчас нужно создать условия, чтобы мы переломили ход военной кампании. Если это непонятно кому-то, я не вижу смысла в который раз об этом рассказывать. И искать дополнительные аргументы компромиссов», — подчеркнул Марченко.

Он уточнил, что ежедневно военная кампания требует 5 млрд грн из бюджета и призвал «вернуться в реальность — в ситуацию в марте-апреле 2022 года».

Проект госбюджета-2024 ко второму чтению предусматривает доходы 1 трлн 768,5 млрд грн, в том числе общего фонда — 1 трлн 596,6 млрд грн, и расходы 3 трлн 355,0 млрд грн, в том числе общего фонда — 3 трлн 120,6 млрд грн.

Предельный дефицит составляет 1 трлн 571,5 млрд грн. В то же время, по словам Марченко, из $41 млрд внешнего финансирования (среднегодовой курс ожидается 40,7 грн/$1) пока отсутствует подтверждение поступления $29 млрд.

Перенаправление «военного» НДФЛ позволит госбюджету-2024, по оценке Марченко, получить около 96 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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