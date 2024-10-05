Глава Минцифры рассказал, сколько видов на жительство в Украине сформировали иностранцы в «Дії» — Finance.ua

Глава Минцифры рассказал, сколько видов на жительство в Украине сформировали иностранцы в «Дії» Сегодня 15:25

Глава Минцифры рассказал, сколько видов на жительство в Украине сформировали иностранцы в «Дії»

В течение двух лет иностранные граждане оформили более 20 тысяч видов на постоянное и временное жительство через приложение «Дія».

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По его словам, Кабинет министров подтвердил успех такого проекта, и теперь электронные виды будут использовать постоянно.

Министр рассказал, что иностранцы граждане за два года создали в «Дії»:

более 18,3 тыс. видов на постоянное жительство;

свыше 2,8 тыс. на временное.

Федоров также напомнил: ВНЖ в Дії позволяет создать Дія. Підпис и пользоваться другими государственными сервисами.

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«Везде, где нужен вид, показывайте документ в смартфоне и не переживайте, что забыли физический документ дома. А еще работаем над тем, чтобы вы могли удобно шерить копии ВНЖ через Дію», — написал он.

Напомним, поток иностранцев в Украину, хотя и снизился с начала полномасштабного вторжения, однако не остановился.

Согласно официальной статистике, в период с 1 января по 1 июля 2024 года в Украину въехало 1 188 466 иностранцев.

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