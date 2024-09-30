В «Дія» уже сгенерировали около 280 тысяч удостоверений ветерана — Finance.ua

В «Дія» уже сгенерировали около 280 тысяч удостоверений ветерана Сегодня 15:15 — Казна и Политика

В приложении «Дія» уже сгенерировали около 280 тысяч удостоверений ветерана с начала запуска этой услуги в июне.

Об этом в эфире телемарафона «Единые новости» сказал заместитель министра по делам ветеранов Павел Бортников.

«В июне этого года у нас появилось электронное удостоверение ветерана, ветеранки в Дія. И это очень удобный сервис. На сегодняшний день мы уже имеем сформированных около 280 тысяч этих удостоверений. Понятно, что в процессе использования у нас есть определенные фидбеки, у нас есть обратная связь, в том числе и относительно уточнения данных.

Потому что когда наши ветераны видят свое удостоверение (в «Дія». — Ред.), они могут увидеть какие-то неточности. И это всё нормально. Небольшой процент таких обращений у нас есть", — рассказал Бортников. Он добавил, что по состоянию на конец августа таких обращений об уточнении данных было около 30 тысяч.

«Обработали около 15 тысяч обращений автоматически. Очень много уничтожили дублей», — добавил замминистра. Также он сообщил, что на сайте Министерства ветеранов доступна ссылка на форму для уточнения персональных данных в удостоверении ветерана в «Дія».

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.