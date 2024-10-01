В «Дії» появилась новая облигация «Вовчанськ» — Finance.ua
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В «Дії» появилась новая облигация «Вовчанськ»

Фондовый рынок
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В «Дії» появилась новая облигация «Вовчанськ»
В «Дії» появилась новая облигация «Вовчанськ»
В приложении «Дія» стали доступны облигации под названием «Вовчанськ».
Об этом сообщает вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Ставка по этим облигациям установлена ​​от 15%, а выплаты по ним состоятся 1 октября 2025 года.

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«Покупая военные облигации, вы помогаете обеспечить наших военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Это ваша инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью. Военные облигации в Дії — это поддержка армии и экономики, отсутствие комиссий, гарантированный возврат средств на карту єПідтримка», — отметил Федоров.

Как приобрести облигации в приложении Дія:

  1. Зайдите в Дію.
  2. На главном экране нажмите Военные облигации.
  3. Выберите облигацию, партнера и количество.
  4. Подпишите и оплатите.
  5. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.
Особая карта облигации «Вовчанськ» появится среди документов.
Напомним, в начале сентября в «Дію» добавили 4 облигации с названиями городов на украинском побережье — Лазурное, Джарилгач, Гурзуф и Судак.

Военные облигации в Дії: сколько можно заработать и как приобрести 🔍

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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