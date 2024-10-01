В «Дії» появилась новая облигация «Вовчанськ» — Finance.ua

В «Дії» появилась новая облигация «Вовчанськ» Сегодня 16:12 — Фондовый рынок

В «Дії» появилась новая облигация «Вовчанськ»

В приложении «Дія» стали доступны облигации под названием «Вовчанськ».

Об этом сообщает вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ставка по этим облигациям установлена ​​от 15%, а выплаты по ним состоятся 1 октября 2025 года.

Пусть ваши сбережения работают на вас. Выбирайте депозит, который будет идеальным под вас.

«Покупая военные облигации, вы помогаете обеспечить наших военных техникой, едой и медикаментами, а еще поддерживаете экономику страны. Это ваша инвестиция в оборону, которая вернется с прибылью. Военные облигации в Дії — это поддержка армии и экономики, отсутствие комиссий, гарантированный возврат средств на карту єПідтримка», — отметил Федоров.

Как приобрести облигации в приложении Дія:

Зайдите в Дію. На главном экране нажмите Военные облигации. Выберите облигацию, партнера и количество. Подпишите и оплатите. Облигация появится в приложении в течение 3 дней.

Особая карта облигации «Вовчанськ» появится среди документов.

Напомним, в начале сентября в «Дію» добавили 4 облигации с названиями городов на украинском побережье — Лазурное, Джарилгач, Гурзуф и Судак.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.