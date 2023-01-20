Глава МЭА спрогнозировал, что ждет энергетические рынки в 2023 году — Finance.ua

Глава МЭА спрогнозировал, что ждет энергетические рынки в 2023 году Сегодня 16:10 — Энергетика

Глава МЭА спрогнозировал, что ждет энергетические рынки в 2023 году

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что энергетические рынки могут стать «жестче» в 2023 году. Однако он надеется, что цены не будут расти дальше, чтобы ослабить давление на развивающиеся страны, импортирующие энергоносители.

«Я бы не был слишком расслабленным по поводу рынков, и 2023 год вполне может стать периодом, когда мы увидим более жесткие рынки, чем некоторые коллеги могут подумать», — сказал Бироль в интервью Reuters.

Два производителя ОПЕК+ из стран Персидского залива, министр энергетики ОАЭ Сухайль аль-Мазруэй и глава Saudi Aramco Амин Нассер заявили на этой неделе, что считают нефтяные рынки сбалансированными.

Бироль сказал агентству Reuters в кулуарах ежегодной встречи Всемирного экономического форума в Давосе, что хотя сейчас на рынке нет дефицита нефти, есть неопределенности, которых следует опасаться, а именно: спрос со стороны Китая и предложение со стороны россии.

«Если китайская экономика восстановится в этом году, чего ожидают многие финансовые учреждения, то мы можем увидеть, что спрос будет очень сильным и будет оказывать давление на рынки», — пояснил он.

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Относительно россии Бироль сказал, что существует много вопросов о способности рф экспортировать свои энергоресурсы на фоне западных санкций, а также в долгосрочной перспективе из-за собственных проблем.

По его словам, все международные компании, помогавшие российским нефтяным месторождениям стать производительными, ушли из россии.

«Если смотреть на более отдаленную перспективу, я считаю, что российская нефтяная промышленность столкнется с огромными проблемами», — заявил Бироль.

В начале вторжения в Украину МЭА значительно переоценило влияние западных санкций на объемы экспорта российской нефти, заявив, что нефтяные рынки могут потерять до трех миллионов баррелей в день.

Бироль сказал, что российский экспорт нефти выглядит более «устойчивым», чем прогнозировалось в начале прошлого года, но прогнозы МЭА были верными с точки зрения «направления движения».

«Российский экспорт нефти снижается сейчас, как мы и прогнозировали, и будет снижаться дальше в первом квартале этого года и дальше», — заявил он, добавив, что российскую нефть и нефтепродукты продолжат покупать в Азии, в частности, в Индии и Китае.

Относительно ограничения цен на российские нефтепродукты Бироль выразил обеспокоенность по поводу поставок дизельного топлива.

«Это выглядит несколько сложнее, и я надеюсь, что это не приведет к проблемам и напряженности на товарных рынках, особенно для дизельного топлива», — отметил он.

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